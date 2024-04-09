برق ورعد فى سماء القليوبية.. والمحافظة ترفع حالة الطوارئ.. فيديو

القليوبية إبراهيم سالم

قدم "تليفزيون اليوم السابع" بثا مباشرا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، من كورنيش النيل بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، والتي شهدت سماءها برق ورعد، اليوم الثلاثاء، وقبل ساعات قليلة من الاحتفال بعيد الفطر المبارك.

وأعلن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، رفع حالة الطوارئ بكافة قطاعات المحافظة، وبالتحديد شركة مياه الشرب والصرف الصحى من خلال انتشار كافة المعدات علي الطرق والمحاور بالمحافظة، للتعامل الفورى مع أية تجمعات لمياه الأمطار بتلك المناطق لمنع تعطل مصالح المسافرين علي الطرق والمحاور.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية الممطرة على مناطق من الوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، لافتة إلى أن القاهرة الكبرى على موعد مع سقوط الأمطار مع تقدم الوقت.