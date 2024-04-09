بدون متهم.. سر مقتل ربة منزل داخل مسجد بالإسكندرية

إعداد أحمد حسني

لكل جريمة متهم يقوم بها مهما صغرت أو كبرت، لكن في حقيقة الأمر أن هناك بعض القضايا خالفت هذه القاعدة ووقعت الجريمة ولم يٌكشف عن الجاني أو المتهم.

حلقات جديد يقدمها اليوم السابع على مدار 30 يوما في شهر رمضان الكريم، يناقش فيها أبرز القضايا التي قيدت "ضد مجهول" ولم يستدل فيها على متهم رغم مرور أعوام عديدة على ارتكابها.

- مقتل مسنة داخل مسجد



فى 4 أكتوبر 2017 شهدت محافظة الإسكندرية جريمة غامضة أثارت غضب وحفيظة أهالى المحافظة بل وكل من علم بها، بعد أن أقدم متهم على قتل ربة منزل داخل مسجد "بن عمير" بالإسكندرية، بعد أداء صلاة العشاء، دون أن يعلم أحد من الجانى حتى كتابة تلك السطور.

نجل الضحية "ط.س" كان يعتاد أن يصلى مع والدته يومياً بهذا المسجد إلا أنه تلك المرة تخلف عن مصاحبتها، تأخرت الأم هذه المرة فذهب الابن للبحث عنها حيث كانت الصدمة بعد العثور على جثة والدته "أ.ع" 60 عاما، مسجاة على ظهرها داخل مصلى السيدات ترتدى كامل ملابسها.

قوات الأمن فحصت الجثة وتبين وجود تهشم بعظام الوجه من الجانب الأيسر، مما يرجح اعتداء القاتل عليها بآلة حادة، كما عثرت قوات الأمن بجوار الجثة على حقيبة يدها بداخلها مبلغ مالى وهاتفها المحمول وبعض متعلقاتها الشخصية، فضلا عن ارتدائها سوار من الذهب، مما يؤكد أن الوفاة لم تكن بدافع السرقة.