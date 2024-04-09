بأسلوب قطع الأسلاك.. ضبط لصوص الدراجات النارية

كتب محمود عبد الراضى وأسماء شلبى

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديريات أمن (بنى سويف - الإسماعيلية – كفرالشيخ – دمياط - الجيزة) من ضبط (3 عاطلين "لـ 2 منهم معلومات جنائية"- مقيمون بدائرة مركز شرطة ببا) لقيامهم بممارسة نشاط إجرامى تخصص فـى سرقة الدراجات النارية بإسلوب "قطع الأسلاك".. واعترفوا بارتكاب (10 وقائع) سرقة وأرشدوا عن المسروقات.



وأسفرت الجهود عن ضبط (عاطلَين"لأحدهما معلومات جنائية").. لقيامهما بسرقة (مبلغ مالى- كمية من المنظفات) من داخل جمعية استهلاكية - كائنة بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية ، وأرشدا عن المسروقات.



وأسفرت الجهود عن ضبط (سائق- مقيم بدائرة مركز شرطة مطوبس).. لقيامه بإرتكاب واقعة سرقة سيارة ميكروباص.. وإعترف بإرتكاب الواقعة بأسلوب المفتاح المصطنع، وأرشد عن الميكروباص.



ونجحت الجهود في ضبط (15 شخصا) حال شروعهم فـى سرقة محتويات ثلاجة لحفظ المجمدات كائنة بدائرة قسم شرطة دمياط بإستخدام 3 سيارات ربع نقل وضبط (3 أشخاص) لقيامهم بإستيقاف أحد الأشخاص بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر وإفتعلوا معه مشاجرة والتعدى عليه بالضرب وإستولوا على سيارته وبداخلها هاتفه المحمول، لخلافات مالية بينهم ،وأرشد أحدهم عن المسروقات كشف ملابسات واقعة حدوث مشاجرة ومقتل ربة منزل بقنا.. وضبط مرتكبى الواقعة).