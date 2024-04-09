انقطاع خط الكهرباء فى منطقة أوديسا الأوكرانية جراء سقوط مسيرة روسية

كييف (أ ش أ)

أعلنت قوات الدفاع الجنوبي التابعة للجيش الأوكرانى اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية شنت هجمات بطائرات من دون طيار على منطقة أوديسا خلال الساعات الماضية، ما أدى إلى تضرر عدة منازل وقطع خط الكهرباء الرئيسى.

ونقلت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية عن بيان القوات القول، نتيجة لسقوط حطام طائرة بدون طيار تم إسقاطها في منطقة أوديسا، تضررت منازل وانقطع خط التيار الكهربائى. ولم يصب أحد بأذى.

يشار أيضًا إلى أن قوات الدفاع الجنوبي تمكنت بشكل فعال من إطلاق 9 قذائف صاروخية في منطقة العمليات: أسقطت واحدة في منطقة أوديسا، واثنتان فى منطقة خيرسون، و3 في منطقتي ميكولايف ودنيبرو.