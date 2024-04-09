اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 09 أبريل 2024 08:48 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

انتشال 3 جثامين فى حادث سقوط ميكروباص بمعدية بنى سويف

الثلاثاء، 09 أبريل 2024 07:45 ص
انتشال 3 جثامين فى حادث سقوط ميكروباص بمعدية بنى سويف جانب من الحادث
بنى سويف هانى فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قدم اليوم السابع بثا مباشراً من داخل مدينة الفشن جنوب محافظة بنى سويف، رصد خلاله اعمال انتشال 3 جثامين  من اصل 5 أشخاص لقوا مصرعهم غرقا داخل ميكروباص سقط فى مياه النيل ببنى سويف.

ورصد اليوم السابع من أمام معدية الحيبة بمركز الفشن اعمال انتشال الجثامين الثلاثة من نهر النيل.

لقي 5 أشخاص مصرعهم غرقا اليوم، إثر سقوط سيارة ميكروباص داخل مياه النيل خلال صعودها إلى معدية نيلية أمام قرية الحيبة التابعة لمركز الفشن جنوب محافظة بني سويف.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف بلاغًا يفيد بسقوط سيارة ميكروباص داخل مياه النيل أثناء صعودها إلى متن معدية جنوب المحافظة.

 







بنى سويف

اخبار المحافظات

اخبار مصر

غرق 5 من أسرة واحدة

معدية الفشن




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة