انتشال 3 جثامين فى حادث سقوط ميكروباص بمعدية بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

قدم اليوم السابع بثا مباشراً من داخل مدينة الفشن جنوب محافظة بنى سويف، رصد خلاله اعمال انتشال 3 جثامين من اصل 5 أشخاص لقوا مصرعهم غرقا داخل ميكروباص سقط فى مياه النيل ببنى سويف.

ورصد اليوم السابع من أمام معدية الحيبة بمركز الفشن اعمال انتشال الجثامين الثلاثة من نهر النيل.

لقي 5 أشخاص مصرعهم غرقا اليوم، إثر سقوط سيارة ميكروباص داخل مياه النيل خلال صعودها إلى معدية نيلية أمام قرية الحيبة التابعة لمركز الفشن جنوب محافظة بني سويف.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف بلاغًا يفيد بسقوط سيارة ميكروباص داخل مياه النيل أثناء صعودها إلى متن معدية جنوب المحافظة.