القطار الكهربائى الخفيف يعمل من 6 صباحا لـ12 منتصف الليل خلال عيد الفطر

كتب سيد الخلفاوى

مع حلول عيد الفطر المبارك، يستمر العمل بقطار العاصمة (القطار الكهربائي الخفيف) خلال عطلة عيد الفطر بنفس مواعيد شهر رمضان الكريم من 6.00 صباحًا حتى 12.00 منتصف الليل.

مواعيد القطار

قيام اول قطار من محطة عدلي منصور الساعة 6.00 صباحًا

قيام أول قطار من محطة مدينة الفنون والثقافة الساعة 6.05 صباحًا

قيام آخر قطار من محطة عدلي منصور الساعة 11.30 مساءً

قيام آخر قطار من محطة مدينة الفنون والثقافة الساعة 11.05 مساءً

وفى السياق ذاته، أنهت الهيئة القومية للأنفاق، الاستعدادات الخاصة باستقبال عيد الفطر المبارك داخل شبكة خطوط مترو الأنفاق الثلاثة وقطارات LRT، حيث تحرص وزارة النقل على إتاحة المترو لفترات أطول خلال إجازة عيد الفطر المبارك لتناسب جمهور الركاب، وتوفير وسيلة حضارية لأوقات متأخرة لتناسب خروجات العيد والفسح طوال الإجازة.

ويستمر العمل بالمواعيد المعلنة حتى يوم الأحد القادم بعد عيد الفطر، على أن يعود مترو الأنفاق للعمل بالمواعيد الطبيعية يوم الإثنين الموافق 15 أبريل، وذلك لتناسب أيام العطلة الرسمية التى اعتمدها رئيس مجلس الوزراء والتى تبدأ من الثلاثاء الموافق 9 إبريل 2024 حتى الأحد الموافق 14 إبريل 2024.