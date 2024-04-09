الفريق الألمانى أمام العدل الدولية: تزويد إسرائيل بالأسلحة يخضع لمراجعات

كتب سمير حسنى

قال الفريق القانوني لألمانيا في محكمة العدل الدولية، أن حق إسرائيل في الوجود والحفاظ على أمنها كان محورا أساسيا في سياسة ألمانيا، متهمًا نيكاراجوا باتخاذ موقفا متحيزا، مشددا على رفض وعدم دقة دعواها التي تتهم برلين بتسهيل الإبادة الجماعية.

أضاف الفريق القانوني لألمانيا، خلال جلسة لمحكمة العدل الدولية، لمناقشة اتهام نيكاراجوا بتهسيل أملنايا للإبادة الجامعية فى غزة، أن بلاده دعمت حقوق الشعب الفلسطيني وحل الدولتين إلى جانب أمن إسرائيل، مشيرا إلى أن إسرائيل تمارس حقها في الدفاع عن نفسها أمام هجمات حماس.

قال إن ألمانيا قدمت مساعدات إلى غزة ودعمت التنمية في الأراضي الفلسطينية، وسياستنا كانت متوازنة وحاولنا ترجمة احترام القانون الدولي لكن نيكاراغوا لم تقدر ذلك، مؤكدا أن تزويد ألمانيا إسرائيل بالأسلحة يخضع لمراجعات دائمة.

ذكر الفريق القانوني لألمانيا، أن بلاده أكبر مانح للمساعدات لغزة وتقدم لها مساعدات إنسانية مهمة.