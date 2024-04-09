العاصفة التراببية تتحول لأمطار شديدة بالإسماعيلية.. فيديو

الإسماعيلية- السيد فلاح

شهدت كافة مراكز ومدن محافظة الإسماعيلية، قبل قليل أمطار غزيرة، حيث تحولت العاصفة الترابية لأمطار شديدة، وتسجل درجات الحرارة في المحافظة اليوم، الصغرى 15 درجة والعظمى 25 درجة مئوية، وتشهد فترة النهار طقس معتدل.



وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الثلاثاء، طقسًا مائلا للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مائلًا للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، حارًا على جنوب الصعيد، مائلًا للبرودة ليلًا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.



ومتوقع اليوم أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى ، وفرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانًا على السواحل الشمالية الغربية وجنوب الوجه البحرى ، وأمطار متوسطة ورعدية أحيانا على السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحرى ومدن القناة، وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانًا على مناطق من سيناء.

استعدادات الإسماعيلية لفصل الشتاء

وكان اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية قد كلف مديري القطاعات المختلفة ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بإعداد خطة استعدادات المحافظة للتعامل مع فصل الشتاء وموسم سقوط الأمطار، والتي يشترك في تنفيذها كافة الأجهزة المعنية، ومراجعتها للتأكد من فاعليتها، موجهًا باستمرار تفعيل غرف العمليات وجاهزية المعدات وفرق الطوارئ بالمديريات والوحدات المحلية لمواجهة أيَّة مستجدات قد تنتج عن حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وإبلاغ غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام على أرقام غرفة العمليات لسرعة التعامل مع أي بلاغ.

كما وجَّه بشارة بضرورة توعية المواطنين بتنبؤات الأرصاد الجوية من خلال الصفحة الرسمية للمحافظة والتي تنشر كافة التوقعات الجوية حرصًا على سلامة المواطنين وكذلك بوسائل الإعلام المحلية، وإعلانهم بالإجراءات والتدابير الوقائية الواجب اتخاذها حال حدوث أمطار، مناشدًا المواطنين بضرورة متابعة حالة الطقس بشكل يومي لاتخاذ ما يلزم من استعدادات.