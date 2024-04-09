الشيخ خالد الجمل يشيد بالحلقة 29 من "نور الدين": لايقوي عليها سوي الرجال

كتب لؤى على

قال الشيخ خالد الجمل الداعية الإسلامى والخطيب بوزارة الأوقاف، إن فكرة برنامج نور الدين للدكتور على جمعة، والذى يذاع على قنوات المتحدة، فكرة رائعة خصوصا أنه من كبار العلماء في الدعوة، وفكرة البرنامج والطرح فى وقتها تماماً، مضيفا أن الحلقة أمس أكدت على عدد من الأمور الهامة، وتعليقا علي الحلقة التاسعة والعشرون من برنامج نور الدين لمولانا فضيلة الدكتور علي جمعة أقول: حلقة لحل المشاكل الزوجية لايقوي عليها سوي الرجال

1- سؤال (حكم نشر الخصوصيات لكسب المال؟)

- أجاب فضيلته بفقه وتربية راقية بقوله "فقدنا العفاف والحياء" وهذا يلخص كل مايقال في هذا الأمر حقيقة .. تغيرت المعايير وأصبح التعالي سمة واضحة عند الكثيرين وهذا لا يصلح الت بالعودة الي اعتبار الحياء أمر لا تصلح الحياة الا به.



2- سؤال ( هل يجوز للزوجة التجسس علي زوجها ؟)

- من أهم الفتاوي الأخلاقية التي وضحها فضيلة الدكتور علي جمعة للناس وهو أنه لايجوز لزوجة أن تتجسس علي زوجها حتي ولو تأكدت انه يفعل ما تشك فيه لأن كل هذا من الشيطان .. بهذا تصلح البيوت وتعمر فجزاه الله كل الخير.

- وهنا أحب أن أوضح للجميع قبل أن يسعي بعضهم لاصطناع الجدل غير النافع بأن فضيلة الشيخ الدكتور علي جمعة أحسن بما قال فلا يفهم من هذا ان فضيلته ينهي عن التجسس علي الزوج ولا ينهي عنه للزوجة ... فكلاهما لايصح ان يتجسس احدهما علي الاخر فدين الله واضح الحياة الزوجية تبني علي الثقة .. وعند القلق لايوجد إلا أمران فقط .. اما السؤال بادب والتبين واما الفراق بكل أدب كما قال تعالي " الطلاق مرتان فإمساك بمعروف او تسريح باحسان".

3- سؤال (هل للزوج أن يأتي للبيت فجأة ليتأكد من أهل بيته؟)

- هذا ما وضحته في السؤال السابق وهذا ما يعلمنا اياه مولانا فضيلة الإمام العلامة الشيخ الدكتور علي جمعة حفظه الله .. فهاهو يقول " لا يحل لزوج أن يباغت زوجته في البيت دون اعلام مسبق متي استطاع ذلك" وهذا هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقد كان رسول الله عند رجوعه من السفر يذهب للمسجد أولا فيعلم الجميع أن رسول الله قد جاء وبالطبع يعلم اهل بيته الشريف فيتأهبون لتشريفه.

4- سؤال (ما العمل عند رؤية احد الزوجين للآخر في وضع غير مناسب ؟)

- قال فضيلته الرد الذي لايقوي عليه سوي الرجال حيث اوجز وقال "اعف واصفح" وهذا مختصر مفيد لكلام كثير لاينتهي الا الي طريقين اما المفارقة لعدم تحمل ماحدث وأما العفو والصفح وهذا الاخير لايقوي عليه الا الرجال.



