الرئيس الصينى: موسكو وبكين تبنتا التعايش السلمى لضمان العدالة الدولية

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قال الرئيس الصيني شي جين بينج، إن روسيا والصين تبنتا التعايش السلمي والتعاون متبادل المنفعة، الأمر الذي لعب دورا بناء في ضمان العدالة الدولية.

وأضاف شي خلال اجتماعه مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، يصادف هذا العام الذكرى السنوية الـ75 للعلاقات الدبلوماسية بين الصين وروسيا، وخلال تلك الفترة، تبنت بلدانا التعايش السلمي والتعاون متبادل المنفعة كجارتين كبيرتين، الأمر الذي لم يحقق منافع ملموسة للبلدين وشعبيهما فحسب، بل أيضا لعب دورا بناء في ضمان العدالة الدولية.

وقال الزعيم الصيني موجها كلمته للافروف، لقد أمضيت سنوات في القيام بعمل كبير ومثمر لتعزيز العلاقات الروسية الصينية والتعاون الثنائي متعدد الاستخدامات، وذلك حسبما نقلت وكالة أنباء تاس الروسية.

يشار إلى أن وزير الخارجية الروسي بدأ أمس الاثنين زيارة رسمية في العاصمة الصينية بكين، حيث أجرى في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، محادثات مع وزير الخارجية الصيني وانج يي.