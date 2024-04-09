الرئيس السيسى يهنئ ملوك ورؤساء الدول الإسلامية بمناسبة عيد الفطر المبارك

(أ ش أ)

تبادل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية التهنئة مع أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وأعرب السيد الرئيس السيسى فى برقياته لأشقائه زعماء الدول العربية والإسلامية عن أصدق تهانيه القلبية لهم ولشعوبهم الشقيقة، داعيا الله تعالى أن يتقبل الصيام والقيام وصالح الأعمال، ومتمنيا لهم عيدا سعيدا مباركا ينعمون فيه بموفور الصحة والسعادة، ولجميع شعوب الأمة الإسلامية المزيد من التقدم والرخاء والاستقرار.

كما بعث السيد رئيس الجمهورية ببرقية تهنئة إلى الجاليات المصرية المسلمة فى الخارج نقلتها سفاراتنا وقنصلياتنا حول العالم؛ بمناسبة عيد الفطر المبارك.

ونصت البرقية: "إخوتى وأبنائى مسلمى مصر بالخارج.. إنه لمن دواعى سرورى أن أبعث إليكم بأصدق التهاني القلبية؛ بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعيا الله تعالى أن يجعله عيدا سعيدا مباركا، وأن يعيده عليكم بالخير واليمن والبركات، أتمنى لكم النجاح والتوفيق ولمصرنا العزيزة وشعبها العظيم المزيد من التقدم والازدهار.. وكل عام وأنتم بخير. عيد سعيد".

وتلقى السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى برقيات تهنئة بحلول العيد من كبار رجال الدولة، أعربوا فيها عن أصدق تهانيهم لسيادته وأطيب تمنياتهم لمصرنا الغالية بالمزيد من الرقى والرخاء.