الخارجية الروسية: بوتين يقوم بزيارة رسمية للصين خلال العام الحالى

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ذكرت وزارة الخارجية الروسية أن الرئيس الصيني شي جين بينج يرى أن زيارة وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إلى بكين تمهد الطريق لزيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى البلاد في المستقبل.



وذكر ييان نقلته وكالة أنباء تاس الروسية- "رحب الزعيم الصيني بوصول سيرجي فيكتوروفيتش لافروف إلى بكين باعتباره مرحلة مهمة من الاستعدادات الشاملة لزيارة الدولة المرتقبة التي سيقوم بها رئيس الاتحاد الروسي فلاديمير فلاديميروفيتش بوتين إلى جمهورية الصين الشعبية في وقت لاحق من هذا العام، وثمن عاليا لوضع العلاقات الصينية-الروسية الآخذة في التطور بشكل ديناميكي في ظل وضع عالمي معقد للغاية، وأشار إلى استعداده لمواصلة تطوير الشراكة الشاملة والتفاعل الاستراتيجي مع روسيا".



وأشارت الخارجية الروسية إلى أن شي أعرب عن تعازيه في الهجوم الإرهابي الذي وقع في 22 مارس في منطقة كراسنوجورسك، مؤكدا دعم الصين الثابت لروسيا في مكافحة الإرهاب.



وأضافت : "خلال محادثات لافروف مع (وزير الخارجية الصيني) وانج يي، تم تبادل الآراء حول جدول التفاعل الثنائي على أعلى المستويات وكذلك حول قضايا منفصلة للتعاون العملي في مختلف المجالات".



وأشارت وزارة الخارجية إلى أن الجانبين أكدا أهمية تعزيز التنسيق المتبادل في إطار الأمم المتحدة ومنظمة شانغهاي للتعاون وبريكس ومجموعة العشرين وأبيك وغيرها من الآليات والمنتديات متعددة الأطراف. "وتبادل الجانبان الآراء حول كيفية تسوية الأزمة الأوكرانية. وتم التأكيد على عدم جدوى أي عقد أحداث دولية لا تأخذ في الاعتبار موقف روسيا أو الحقائق الراهنة. وأعطى الجانب الروسي تقييما إيجابيا للخطوات البناءة التي اتخذتها الصين بشأن البحث عن طرق سلمية لحل الأزمة الأوكرانية".