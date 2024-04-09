الحركة الوطنية بالإسماعيلية ينظم أمسية دينية بحضور رموز الأزهر والكنيسة.. صور

الإسماعيلية _ السيد فلاح

نظمت أمانة حزب الحركة الوطنية المصرية بالإسماعيلية ندوة وأمسية دينية بحضور الشيخ جمال على والقس أندراوس فوزى، وتم خلال الندوة تكريم عدد من الأمهات المثاليات، وافتتح الأمين العام لمحافظة الإسماعيلية حربى كامل الندوة بالترحيب بالضيوف وألقى كلمة عن مظاهر الاحتفال بالشهر الكريم من نسيج الوطن أقباط ومسلمين مصر وفرحة الصوم المشترك هذا العام.

وأكد القس اندراوس فوزى، خلال الندوة على الروابط المشتركة لعنصرى الأمة وسعادتة البالغة بحضور الندوات الأمسيات الدينية فى الشهر الكريم ومظاهر الاحتفال المشتركة التى يختص بها الشعب المصرى دون غيره من شعوب العالم، وأعرب عن بالغ سعادته بوجوده فى مقر الحزب بين تلك الكوكبة من أعضاء وقيادات الأمانة.



وتحدث خلال الندوة الشيخ جمال عن فضل العشرة الأواخر من الشهر الكريم وليلة القدر ومظاهر الوحدة الوطنية التى ينفرد بها الشعب المصرى ويتعجب لها العالم وخص بالدعاء لمصر أن يحفظها الله من كل شر وشكر حزب الحركة الوطنية على تنظيم تلك الندوة الأمسية الدينية وأعرب عن سعادته بدعوته للندوة بمقر الأمانة.

كما تم تكريم عدد من الأمهات المثاليات، وهن هالة عبدالله محمد، وسميرة عبده جبر، ومنال محمد إبراهيم على ياقوت، وعايدة فؤاد عطية، وسهام يوسف حفنى يوسف، وفاطمة محمد مسعود، ونيفين كمال ميلاد.



المشاركين في الندوة



أمانة حزب الحركة الوطنية المصرية بالإسماعيلية



أمانة حزب الحركة الوطنية المصرية



تكريم الأم المثالية



جانب من الندوة