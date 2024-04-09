"الجثة تتحدث".." طمع المال" وقتل شقيقته بطريقة شيطانية في منزلها

إعداد أحمد حسني

في عالم الموتى قصص وروايات لا يتحدث بها الموتى، بل يرويها الذين يعيشون لحظات ولو قليلة بالقرب منهم، ففي هذا العالم العديد من القصص التي تكشف فيه الجثث عن هوية من قتلها، فالجثة نعم تتحدث لكنها تتحدث بأساليب لا يفهمها سوى المختصين والذين يعيشون لحظات مقربة من هذه الجثث ومن بين هؤلاء الأطباء الشرعيين، الذين يساهمون بشكل كبير في كشف ألغاز وكواليس العديد من القضايا.



على مدار 30 حلقة في شهر رمضان المبارك يقدم اليوم السابع سلسلة"الجثة تتحدث"، عن قصص كشف فيها الطب الشرعي عن جرائم قتل غيرت مسار العديد من القضايا الجنائية.



بدأت هذه القضية بالعثور جثة سيدة سقطت من أعلى منزلها، بعد أن أبلغ الأهالي قوات الشرطة بالواقعة.

المشاهد الأولية كانت توحي بأن الواقعة واقعة انتحار، إلا أن النيابة قد أمرت بإحالة الجثة لكشف تفاصيل القضية.

تقرير الطب الشرعي كشف مفاجآت وهي أن المجني عليها بدون أظافر بعد وقعت بالكامل نتيجة تشبثها بجدار المنزل لعدم سقوطها.

كما أن المجني بها كدمات مختلفة في الجسم، ما يؤكد تعرضها لتعذيب قبل سقوطها من أعلى المنزل.

التحقيقات كشفت أن شقيق المجني عليها كان على خلاف معها، فتم القبض عليه لمواجهته وكفت تفاصيل الحادث.

بعد مواجهة شقيق المجني عليها، اعترف بأنه كان على خلاف معها بسبب ميراث والدهما، فقرر التخلص منها، فقام بزيارتها في منزلها ثم قام بربطها بالأحبال، ثم قام برميها من أعلى المنزل ليظهر الحادث وكأنه واقعة انتحار، ويستولى هو على مال الميراث.