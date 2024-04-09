التصريح بدفن طفلين لقيا مصرعهما غرقا بإحدى الترع في سوهاج

سوهاج محمود مقبول

لقى طفلين مصرعهما غرقا بإحدى الترع بمركز العسيرات جنوب محافظة سوهاج وذلك عقب سقوطهما بها أثناء لهوهما على حافتها أمام مسكنهما تم إنتشال الجثتين وتم نقلهما للمستشفى والتحفظ عليهما تحت تصرف النيابة العامة.

ترجع الواقعة عقب تلقى اللواء مساعد الوزير مدير امن سوهاج بلاغا من مأمور مركز شرطة العسيرات يفيد بغرق طفلين بالترعة في العسيرات جنوب محافظة سوهاج وتم إنتشال الجثتين.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية وضباط وحدة مباحث مركز شرطة العسيرات بغرق الطفل عبد الله ا ر ا 5 سنوات والطفل محمد ا ا ر4 خال الأول ويقيمان بذات الناحية.

تم انتشال الجثتين وبمناظرتهما تبين أنهما يرتديان كامل ملابسهما، وتبين عدم وجود إصابات ظاهرية بهما، وتم نقلهما لمشرحة مستشفي العسيرات المركزي.

وبسؤال والدة الأول فاطمة ا ا ر22 سنة ربة منزل ووالدة الثاني عبير خ ح م 42 سنة ربة منزل وتقيمان بذات الناحية أفادتا بأنه أثناء لهو المذكوران علي حافة الترعة المارة أمام مسكنهما إنزلقت قدمهما وسقطا بها مما أدي لوفاتهما غرقاً ونفيتا الشبهة الجنائية.

وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثتين بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة " إسفكسيا الغرق "