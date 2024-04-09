البرلمان البلغارى يصدق رسميا على تعيين حكومة انتقالية

صوفيا (أ ش أ)

صدق البرلمان البلغارى اليوم الثلاثاء، رسميا على تعيين حكومة انتقالية لإدارة البلاد لحين إجراء انتخابات برلمانية مبكرة فى 9 يونيو المقبل.

وذكرت شبكة إيه بى سى نيوز الأمريكية أن ديميتار جلافشيف 60 عاما أدى اليمين كرئيس وزراء مؤقت فى مراسم أقيمت في البرلمان، كما أدى باقى أعضاء الحكومة اليمين الدستورية، فيما أكد جلافتشيف إن الوزراء الذين اختارهم لحكومته المؤقتة يقفون على مسافة واحدة من جميع الأحزاب السياسية.

وتأتي هذه الخطوة بعد فشل أكبر مجموعتين سياسيتين، حزب العمال الأوروبي من أجل التنمية في أوروبا والإصلاحيون بقيادة حركة نواصل التغيير في إيجاد أرضية مشتركة لمواصلة ائتلافهم غير المستقر بعد تسعة أشهر في المنصب.

وساعد انهيار الائتلاف في مارس الماضي على تمهيد الطريق نحو انتخابات برلمانية مبكرة، وهي السادسة منذ أبريل 2021، والتي من المتوقع أن تؤدي إلى تعميق الأزمة السياسية وتعليق الإصلاحات الرئيسية.