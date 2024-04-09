الانسحاب من غزة ومستقبل الحرب.. البنتاجون يكشف تفاصيل مباحثات أوستن وجالانت

كتبت : نهال أبو السعود

بحث وزير الدفاع الأمريكي الجنرال لويد اوستن مع نظيره الإسرائيلي يوآف جالانت عدة موضوعات تضمنت انسحاب القوات الإسرائيلية من أجزاء من غزة والحاجة الملحة إلى زيادة المساعدات الإنسانية بشكل كبير إلى القطاع المحاصر، وفقا لبيان صادر عن البنتاجون.

وبحسب البيان الذي نشرته شبكة سي إن إن الأمريكية، قدم جالانت خطط مفصلة حول كيفية تنفيذ الجيش الإسرائيلي لانسحابه منذ أيام من أجزاء من غزة وأيضا مستقبل الحملة الإسرائيلية المستمرة منذ أكثر من 6 أشهر.



وقال البيان إن الجنرال لويد أوستن أكد التزامه بدعم العودة غير المشروطة لجميع الرهائن وأعرب عن أمله في أن تصل المفاوضات الجارية إلى توقف الأعمال العدائية، وأضاف البيان: أكد الوزير أوستن أيضا دعم الولايات المتحدة الثابت للدفاع عن إسرائيل في ضوء التهديدات التي تواجهها.

وناقش الوزيران أيضا الحادث الذي أدى إلى مقتل عمال الإغاثة الإنسانية في المطبخ المركزي العالمي في الأول من أبريل وجاء في البيان: ناقش الوزيران التحقيق الذي يجريه الجيش الإسرائيلي في الهجوم المأساوي على عمال الإغاثة الإنسانية في المطبخ المركزي العالمي، وضرورة إجراء تغييرات إجرائية لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث مرة أخرى.

ومن جانبها، أصدرت وزارة الدفاع الإسرائيلية بيانا حول المكالمة، قالت فيه إن الوزيرين أثارا التهديدات المستمرة التي يشكلها العدوان الإيراني، بما في ذلك حزب الله وكيل إيران، وناقشا التنسيق في مواجهة السيناريوهات التي تنطوي على تصعيد إقليمي.