اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 09 أبريل 2024 03:53 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

اعترافات عاطل متهم بالاتجار في الاستروكس بالقاهرة: بصنعه في البيت

الثلاثاء، 09 أبريل 2024 03:00 ص
اعترافات عاطل متهم بالاتجار في الاستروكس بالقاهرة: بصنعه في البيت سجن - أرشيفية
كتب سليم على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أدلى عاطل أمام جهات التحقيق في القاهرة، باعترافات تفصيلية تفيد مزولته نشاط إجرامى تخصص في تجارة المواد المخدرة بمدينة نصر في القاهرة.

وأضاف المتهم خلال التحقيقات، أنه يصنع مخدر الإستروكس في منزلة بقصد الاتجار وبيعه لعملائه المتعاطين في دائرة القسم، لافتا إلى أنه تم ضبطه وبحوزته (فرد خرطوش - عدد من الطلقات النارية - كمية من الإستروكس المخدر وزنت ٢٥ كيلو جرام - كمية من البودر الخام المخدر وزنت كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين - ميزان حساس - أدوات التصنيع).

وقررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات ، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حلوه للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات ووجهت له تهمة تصنيع والاتجار في المواد المخدرة بالمخالفة لأحكام القانون.

 







وزارة الداخلية

المواد المخدرة

الداخلية




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة