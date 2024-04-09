اعترافات عاطل متهم بالاتجار في الاستروكس بالقاهرة: بصنعه في البيت

كتب سليم على

أدلى عاطل أمام جهات التحقيق في القاهرة، باعترافات تفصيلية تفيد مزولته نشاط إجرامى تخصص في تجارة المواد المخدرة بمدينة نصر في القاهرة.

وأضاف المتهم خلال التحقيقات، أنه يصنع مخدر الإستروكس في منزلة بقصد الاتجار وبيعه لعملائه المتعاطين في دائرة القسم، لافتا إلى أنه تم ضبطه وبحوزته (فرد خرطوش - عدد من الطلقات النارية - كمية من الإستروكس المخدر وزنت ٢٥ كيلو جرام - كمية من البودر الخام المخدر وزنت كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين - ميزان حساس - أدوات التصنيع).

وقررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات ، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حلوه للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات ووجهت له تهمة تصنيع والاتجار في المواد المخدرة بالمخالفة لأحكام القانون.