اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 09 أبريل 2024 12:49 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

استطلاع: 61% من البولنديين يؤيدون قبول اللاجئين الوافدين من أوكرانيا

الثلاثاء، 09 أبريل 2024 12:16 م
استطلاع: 61% من البولنديين يؤيدون قبول اللاجئين الوافدين من أوكرانيا الحرب الروسية الأوكرانية
وارسو (أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أظهر استطلاع جديد للرأى فى بولندا أن 61% من البولنديين يؤيدون قبول اللاجئين الوافدين من أوكرانيا.

وأوضح الاستطلاع الذي أجراه مركز استطلاعات الرأي سي بي أو إس، ونشر نتائجه راديو بولندا، اليوم الثلاثاء، أن 83% من المستطلعة آراؤهم يعتبرون أن العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا تشكل تهديدا مباشرا لأمن بولندا.

وتم إجراء الاستطلاع في الفترة من 7 إلى 17 مارس الماضي على عينة مكونة من 1089 مشاركا.

واستقبلت بولندا منذ بداية الحرب بين أوكرانيا وروسيا في فبراير 2022 قرابة 20 مليون لاجئ أوكراني، فيما عاد أكثر من 17 مليونا منهم إلى بلادهم مرة أخرى.

يشار إلى أن بولندا كانت قد مررت في مارس 2022 مشروع قانون يقدم حزمة دعم للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم ويمنحهم إقامة قانونية ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.







بولندا

اوكرانيا

اللاجئين من اوكرانيا

الحرب الروسيه الاوكرانيه

روسيا




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة