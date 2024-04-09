استطلاع: 61% من البولنديين يؤيدون قبول اللاجئين الوافدين من أوكرانيا

وارسو (أ ش أ)

أظهر استطلاع جديد للرأى فى بولندا أن 61% من البولنديين يؤيدون قبول اللاجئين الوافدين من أوكرانيا.

وأوضح الاستطلاع الذي أجراه مركز استطلاعات الرأي سي بي أو إس، ونشر نتائجه راديو بولندا، اليوم الثلاثاء، أن 83% من المستطلعة آراؤهم يعتبرون أن العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا تشكل تهديدا مباشرا لأمن بولندا.

وتم إجراء الاستطلاع في الفترة من 7 إلى 17 مارس الماضي على عينة مكونة من 1089 مشاركا.

واستقبلت بولندا منذ بداية الحرب بين أوكرانيا وروسيا في فبراير 2022 قرابة 20 مليون لاجئ أوكراني، فيما عاد أكثر من 17 مليونا منهم إلى بلادهم مرة أخرى.

يشار إلى أن بولندا كانت قد مررت في مارس 2022 مشروع قانون يقدم حزمة دعم للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم ويمنحهم إقامة قانونية ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.