اليوم السابع
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احتراق سيارة في ميدان المسلة بالفيوم دون وقوع إصابات

الثلاثاء، 09 أبريل 2024 04:21 ص
احتراق سيارة في ميدان المسلة بالفيوم دون وقوع إصابات جانب من احتراق السيارة
الفيوم – رباب الجالى

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شهد ميدان المسلة بمحافظة الفيوم، منذ قليل، اشتعال النيران فى سيارة ملاكى جراء ماس كهربائى حدث بها أثناء سيرها على الطريق متجهة إلى طريق القاهرة الفيوم الصحراوى.

كانت غرفة العمليات الخاصة بالحماية المدنية فى محافظة الفيوم، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق فى سيارة ملاكى بميدان المسلة وتم الدفع بسيارة مجهزة مادة الفوم للسيطرة على الحريق الذى نشب وإخماد النيران.

وأسفرت الجهود التى بذلها رجال الحماية المدنية بالفيوم  عن إخماد النيران دون التأثر على سير المركبات على الطريق، حيث جرت محاصرة النيران واستمرار أعمال التبريد بالتوازى تسيير الطريق، وتم تم استخدام مادة الفوم فى الإطفاء والتى تعمل على فصل الهواء عن المادة القابلة للاشتعال وكسر مثلث الحريق وإخماده.

وتبين من المعاينة الأولية أن السيارة كان يستقلها شخصان، فرا منها لحظة حدود الماس الكهربائى، قبل اشتعال النيران بها، وأكدا عدم وقوع أى ضحايا أو إصابات على إثر الحادث وتم تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التى تتولى التحقيق.

 







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