اتهام صهر رئيس وزراء اسكتلندا فى قضية مرتبطة بوفاة رجل سقط من نافذة

كتبت ـ نهال أبو السعود

تم اتهام صهر رئيس وزراء اسكتلندا بالاختطاف والابتزاز فى قضية مرتبطة برجل توفى أثناء سقوطه من النافذة، وقالت شرطة اسكتلندا ان الرجل البالغ من العمر 36 عام أصيب بجروح خطيرة فى الحادث وتوفى لاحقا فى المستشفى يوم 10 يناير الماضى

وفقا لصحيفة الاندبندنت البريطانية، تم القبض على رمزى النكلة شقيق زوجة رئيس وزراء اسكتلندا حمزة يوسف ووجهت إليه تهم الخطف والابتزاز وسيكون رابع شخص يمثل امام المحكمة فيما يتعلق بالقضية..

وبحسب التقرير من المتوقع أن يمثل شقيق زوجة يوسف أمام المحكمة اليوم الثلاثاء وقالت شرطة اسكتلندا فى بيان: تم القبض على رجل يبلغ من العمر 36 عامًا ووجهت إليه تهمة الاختطاف والابتزاز فى أعقاب حادث سقط فيه رجل من مبنى سكنى فى شارع مورجان، دندى، يوم الأربعاء 10 يناير. وتوفى بعد أسبوع فى المستشفى وقد تم القبض على ثلاثة آخرين فى وقت سابق ووجهت إليهم اتهامات فى أعقاب الحادث نفسه.

هذه هى المرة الثانية هذا العام التى يتورط فيها أحد أفراد عائلة يوسف المقربين مع القانون، حيث تم القبض على رمزي النكلة ووجهت اليع اتهامات في يناير بارتكاب عدة جرائم متعلقة بالمخدرات، ومثل امام المحكمة بتهمة توريج الهيروين والكوكايين والقنب

وعندما سئل عن القصة فى ذلك الوقت، قال يوسف: سيكون من غير المناسب بالنسبة لى أن أعلق فى هذه المرحلة.. ربما يكون هناك بيان لكني حريص جدا على عدم التدخل فى أى قضية أمام المحكمة، ناهيك عن قضية تتعلق بصهرى.