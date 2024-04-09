إصابة 5 أفراد من أسرة واحدة بعد تناولهم سمك سام فى كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

أصيب 5 أشخاص، بحالة تسمم، نتيجة تناول سمكة القراض السامة، بقرية البناين التابعة لمركز البرلس بمحافظة كفر الشيخ، ليجرى نقلهم إلى مستشفى برج البرلس المركزي، لتلقي العلاج والفحوصات الطبية اللازمة، بمعرفة الفرق الطبية.

واستقبل مستشفى برج البرلس المركزي، الـ5 مصابين هم الأب والأم والأبناء الثلاث، مصابين باشتباه تسمم نتيجة إدعاء تناول سمك القراض السام،، ليصابوا بأعراض التسمم ويجري التعامل معهم من قبل الفرق الطبية.

وتبين من سجلات المستشفى أن المصابين، محمد صبحي محمد عزب، 12 عام، وأيه صبحي محمد عزب، 14 عام، رجب صبحي محمد عزب، 12 عام، والأب صبحي محمد وفا عزب، 50 عام، والأم عزه يحي فتح الله عيسى، 45 عام، وجميعهم مقيمين بقرية البناين التابعة لمركز البرلس، وجرى التعامل مع جميع المصابين بمعرفة أطباء مستشفى برج البرلس المركزي، وجميع الحالات مستقرة وتحت الملاحظة داخل المستشفى.