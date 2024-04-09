إصابة عامل بطلق نارى بالبطن أثناء عبث نجل عمه بسلاح فى البلينا سوهاج

سوهاج محمود مقبول

أستقبل مستسفى سوهاج الجامعى الجديد عامل زراعى محولا من مستشفى البلينا المركزى على إثر إصابته بطلق نارى أسفل البطن عقب خروج طلقه بطريق الخطأ من سلاح كان بحوزته أثناء تواجدهما بالأرض الزراعية.

كان اللواء مساعد الوزير مدير امن سوهاج قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الجنوب يفيد بإصابة عامل زراعى بطلق نارى عن طريق الخطأ بدائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج وتم نقله للمستشفى.

بالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية وضباط وحدة مباحث مركز شرطة البلينا بوصول المدعو / أكرم ج م م - سن 35 عامل زراعي إلى مستشفي البلينا المركزي مصاباً " طلق ناري أسفل البطن " وتم تحويله لمستشفي سوهاج الجامعي الجديدة ومقيم بمركز البلينا.

وبسؤال المصاب قرر أنه أثناء تواجده بأرضه الزراعية بذات الناحيه وبرفقته نجل عمومته المدعو أبو الحلقان ا ع ع 27 سنة عامل ومقيم بذات الناحية وحال عبث الأخير بسلاح ناري كان بحوزته خرجت منه طلقه بطريق الخطأ مما نتج عنه إصابته.

تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم بإرشاده وبمواجهته اقر بإرتكاب الواقعة تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.