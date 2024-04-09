أمريكا والفلبين تجريان تدريبات قتالية لتحسين المهارات فى يونيو المقبل

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يعتزم الجيش الأمريكي إجراء تدريبات قتالية مشتركة شمالى الفلبين خلال الفترة بين الأول والـ 10 من شهر يونيو المقبل، بهدف صقل المهارات، في ظل تصاعد التوترات البحرية في المنطقة.

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية الإثنين أن الهدف من التدريبات العسكرية تحسين الجاهزية القتالية من خلال ضمان الدعم الكاف من الذخيرة والاحتياجات الأخرى في الظروف الصعبة كالغابات الاستوائية والجزر المتفرقة.

وسيشارك في التدريبات القتالية نحو ألفي جندي من القوات المسلحة الفلبينية والأمريكية مدعومة بالمروحيات والمدفعية ضد طرفي النزاع المسلحين في غابة، ولأول مرة تجرى التدريبات بناءً على طلب من الفلبين.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي "جو بايدن" قد عززت تحالفات عسكرية في منطقة المحيط الهادئ الهندي، لصد أي مواجهة مستقبلية، كما تتوافق الخطوات الأمريكية مع الجهود الفلبينية لدعم دفاعاتها الإقليمية وسط النزاعات مع الصين في بحر الصين الجنوبي والقدرة على التعامل مع الكوارث الطبيعية المتكررة.