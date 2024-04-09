أرنب وسمك مشوى.. أغرب جوائز نهائى دورة قرية المعزولة بدمياط.. صور وفيديو

دمياط - هيثم مراد

قبل ساعات قليلة من استقبال أول أيام عيد الفطر المبارك، قام أهالى إحدى القري بمحافظة دمياط بتنظيم احتفالا رياضي لنهائي دورة رمضان لكرة القدم.

توافد الأهالى على ملعب المباراة، بدأوا في تنظيم الاحتفال، شباب لا يتجاوز عمرهم الـ20 عاما يجلسون في جنبات الملعب مرتيدن زى طبي بجوارهم أدوات لإسعاف اللاعبين أثناء المباراة حال حدوث شىء.

أجواء احتفالية شهدتها قرية "المعزولة" التابعة لمركز دمياط، ليتشارك أهالى القرية فرحة العيد مع الجماهير، وقام أحد الشباب بتقمص شخصية المصارع الشهير "أندر تيكر" لتسليم كأس الدورة الرمضانية في افتتاح مباراة النهائي في جو من المرح والبهجة.

وجبات السمك كانت جائزة الفريق الفائز بالبطولة، بينما أفضل حارس مرمي كانت جائزته "أرنب" تلك الهدايا البسيطة والغريبة أيضا كانت سببا واضحا في نشر البهجة داخل القرية.

ويقول أحمد بدوي أحد شباب القرية: " لدينا هدف واحد أن نتشارك جميعا في الفرحة، الهدايا الغريبة كانت عنوان البساطة التي نعيشها هنا داخل قريتنا"، مضيفا، قائلا: " حضور الجماهير من مختلف الفئات أمر أسعدني كثيرا، عندنا رأيت الجماهير تأكدت من نجاح الفكرة".

وتابع قائلا: "جذب الشباب لممارسة الرياضة أمر مهم تلك الفاعليات هي بمثابة بداية الطريق لهم، حاولنا من خلال طرح أفكار غريبة جذب أكبر قاعدة من الشباب من أجل اللعب هنا، أردنا بهذا توجيه طاقاتهم لشىء مفيد حتى لو كان ترفيهي".

واستمر في الحديث قائلا: " أثناء التحضير لهذا الاحتفال جاء بعض الأطفال من أهالى القرية لمساعدتنا، رأيتهم مهتمين بهذا الأمر بشكل كبير هنا أدركت أننا قدمنا شيئا إيجابيا".



جانب من الدورة الرمضانية



جانب من الدورة الرمضانية



جانب من الدورة الرمضانية



جانب من الدورة الرمضانية



جانب من الدورة الرمضانية