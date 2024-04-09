أخبار 24 ساعة.. دار الإفتاء: الثلاثاء المتمم لشهر رمضان والأربعاء أول أيام عيد الفطر

كتب محمود طه حسين

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بعد إعلان دار الإفتاء.. موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2024 بمدن ومحافظات مصر

دار الإفتاء: غدا الثلاثاء المتمم لشهر رمضان والأربعاء أول أيام عيد الفطر

منظمة الصحة العالمية تدق ناقوس الخطر بشأن حالات التهاب الكبد الفيروسى

معهد الفلك: صلاة عيد الفطر فى القاهرة الساعة 5:59 والجيزة 5:58 صباحًا

اتحاد العمال يهنئ الرئيس السيسي وشعب مصر بحلول عيد الفطر المبارك

طقس غد.. أمطار بأنحاء الجمهورية ورعدية ببعض المناطق والعظمى بالقاهرة 25 درجة

مواعيد مترو الأنفاق خلال إجازة العيد.. فيديو

وزارة الزراعة: 700 ألف طن من بطاطس المائدة تم فحصها للتصدير