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أخبار 24 ساعة.. دار الإفتاء: الثلاثاء المتمم لشهر رمضان والأربعاء أول أيام عيد الفطر

الثلاثاء، 09 أبريل 2024 12:00 ص
أخبار 24 ساعة.. دار الإفتاء: الثلاثاء المتمم لشهر رمضان والأربعاء أول أيام عيد الفطر صلاةالعيد ارشيفية
كتب محمود طه حسين

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دار الافتاء

استطلاع شهر شوال

اول ايام عيد الفطر المبارك 2024

اخبار مصر




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