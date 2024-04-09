أخبار مصر.. الرئيس السيسى يهنئ ملوك ورؤساء الدول الإسلامية بمناسبة عيد الفطر المبارك

نشر "اليوم السابع" خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار فى مقدمتها، الرئيس السيسى يهنئ ملوك ورؤساء الدول الإسلامية بمناسبة عيد الفطر المبارك.

الرئيس السيسى يهنئ ملوك ورؤساء الدول الإسلامية بمناسبة عيد الفطر المبارك

تبادل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية التهنئة مع أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

العاصفة التراببية تتحول لأمطار شديدة بالإسماعيلية.. فيديو

شهدت كافة مراكز ومدن محافظة الإسماعيلية، قبل قليل أمطار غزيرة، حيث تحولت العاصفة الترابية لأمطار شديدة، وتسجل درجات الحرارة في المحافظة اليوم، الصغرى 15 درجة والعظمى 25 درجة مئوية، وتشهد فترة النهار طقس معتدل.

لو حاجز فى مشروع جنة بالقاهرة الجديدة.. اعرف موعد استلام شقتك

أعلن جهاز مدينة القاهرة الجديدة، عن بدء تسليم دفعة جديدة من وحدات مشروع "جنة" بالقاهرة الجديدة بعدد 34 عمارة بإجمالي 816 وحدة سكنية لجميع المراحل بمنطقة جنوب أرض الجمعيات، اعتباراً من يوم الأحد 21/4/2024، وحتى يوم الأربعاء 4/6/2024.

هل يحاسب الوالدان على عدم ارتداء ابنتهما الحجاب؟ علي جمعة يجيب (فيديو)

أجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، على سؤال فتاة حول هل الأهل سوف يحاسبون على أفعال أولادهم من المعاصي خاصة عدم لبس الحجاب؟

محافظ الجيزة يجازى عددا من مشرفى النظافة المقصرين بالهرم والمنيرة وكرداسة

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، نسب التنفيذ بمشروع محور 26 يوليو الجديد بدءًا من شارع أحمد عرابي مرورًا بأعلى الطريق الدائري بمنطقة البراجيل وحتى منطقة الربط مع محور المهندس شريف إسماعيل، وذلك ضمن شبكة الطرق الجاري تنفيذها بمحافظة الجيزة لربط المحاور وتسهيل الحركة المرورية وتفتيت الكثافات.

القطار الكهربائى الخفيف يعمل من 6 صباحا لـ12 منتصف الليل خلال عيد الفطر

مع حلول عيد الفطر المبارك، يستمر العمل بقطار العاصمة (القطار الكهربائي الخفيف) خلال عطلة عيد الفطر بنفس مواعيد شهر رمضان الكريم من 6.00 صباحًا حتى 12.00 منتصف الليل.

البنتاجون: الولايات المتحدة ليس لديها دليل على ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية بغزة

أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها نقلا عن وكالة رويترز بأن مسئولو البنتاجون أكدوا إن الولايات المتحدة ليس لديها دليل على أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة.

القوات الجوية المصرية تواصل أعمال إسقاط المساعدات على غزة (فيديو)

استمرارا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، واصلت القوات الجوية المصرية أعمال إسقاط المساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة.

فاينانشيال تايمز: نتنياهو حدد موعد الهجوم على رفح الفلسطينية

سلطت صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية الضوء على البيان الأخير الذي أصدره رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن تحديد موعد الهجوم على مدينة رفح بجنوب قطاع غزة، رغم الرفض الدولي.

طقس غد دافئ نهارا مائل للبرودة ليلا وأمطار ببعض المناطق والعظمى بالقاهرة 26 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية ، أن يشهد غد، الأربعاء، أول أيام عيد الفطر، طقسا دافئا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للدفء على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد ، حار على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .

عمرو الوردانى بـ"مملكة الدروايش": التصوف أغرق مصر فى أنوار الله

قال الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن كل العبادات الأربعة مع شهادة أن لا إله إلا الله، هي عبادات تحقق قيم العمران والتزكية.

مسلسل حق عرب يتصدر قائمة مشاهدات منصة watch it

تصدر مسلسل حق عرب الذى يقوم ببطولته الفنان احمد العوضى قائمة الأعلى مشاهدة على منصة watch it، فقد احتل المركز الأول على المنصة من حيث المشاهدات.كما احتل المركز الأول أيضا فى دول الخليج على مستوى عدد المشاهدات.

الأهلي يعاقب لاعبيه بعد خسارة 5 نقاط فى الدوري

استقر خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الأهلي علي توقيع عقوبات مادية علي لاعبيه وفقا للائحة بعد خسارة 5 نقاط ببطولة الدوري وذلك لضمان استعادة الانتصارات في المباريات القادمة للمارد الأحمر بداية من مواجهة زد اف سي .

صحف أمريكية وأوروبية تنشر مقال الرئيس السيسى وماكرون وملك الأردن حول غزة

سلطت صحف أمريكية وأوروبية الضوء على مقال مشترك للرئيس عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، حيث دعا الزعماء الثلاثة لوقف فوري لاطلاق النار في حرب غزة.

سلى صيامك مع حكايات كريم وسره العجيب.. لوحة الحزام الأسود ونهاية الخلافات

استيقظ كريم من نومه، ثم ذهب ليحضر حقيبته المدرسية ويتناول وجبة الإفطار مع والدته وهو يفكر فى أمر فريد وكيف يستطيع أن يصلح علاقته به، ثم خطر بباله فكرة قد تساعده فى ذلك، وذهب إلى المدرسة وحضر طابور الصباح مع زملائه، وبعد انتهاء الحصص الأولى وبدأ فترة الاستراحة، ذهب كريم إلى فريد وأعطى له لوحة، الأمر الذى تعجب منه فريد وظن أن اللوحة ماهى إلا سخرية من هزيمته فى مباراة الكاراتيه الأخيرة، ليفتحها ليجد كريم رسمه وهو يرتدى بدلة الكاراتيه بحزامها الأسود"، وشعر بالسعادة فسأله "أنت ليه رسمتنى كده؟".