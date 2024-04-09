أجواء باردة ورياح.. الأرصاد تكشف خرائط الأمطار اليوم وتفاصيل حالة الطقس

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى وجود فرص أمطار على شمال البلاد خاصة المناطق الشرقية منها (مدن القناة والسواحل الشرقيةو شمال الوجه البحري) تكون متوسطة الشدة ورعدية تقل حدتها علي السواحل الغربية وجنوب الوجه البحري تمتد الي مناطق من القاهرة الكبرى.

وأضافت هيئة الأرصاد: تنشط الرياح علي كافة الأنحاء مما يزيد الإحساس ببرودة الطقس خاصة في فترات المساء والصباح الباكر .

ويشهد اليوم الثلاثاء، طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .

ومتوقع اليوم أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية على القاهرة الكبرى قد تغزر أحيانا على مناطق من شرق القاهرة، وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية على جنوب الوجه البحرى ووسط سيناء قد تصل لحد السيول على مناطق من خليج العقبة، وأمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانا على كفر الشيخ ودمياط والدقهلية والشرقية وبورسعيد وشمال سيناء ومدن القناة، تكون متوسطة ورعدية أحيانا على مطروح والإسكندرية والبحيرة، وأمطار خفيفة على مناطق من جنوب سيناء، وفرص أمطار خفيفة على شمال الصعيد والصحراء الغربية .

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الثلاثاء: القاهرة العظمى 25 درجة والصغرى 15، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 17، ومطروح العظمى 22 درجة والصغرى 16، وسوهاج العظمى 28 درجة والصغرى 15، وقنا العظمى 29 درجة والصغرى 18، وأسوان العظمى 33 درجة والصغرى 19.