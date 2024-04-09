آخر نسمات شهر رمضان بأداء صلاة فجر اليوم الثلاثين فى كفر الشيخ

كفر الشيخ - محمد سليمان

رصدت عدسة اليوم السابع، اليوم الثلاثاء، الـ30 من شهر رمضان المبارك، صلاة الفجر من مسجد نادى القنطرة بمدينة كفر الشيخ، وتوافد المصلون لأداء صلاة فجر اليوم الـ30 وسط حالة من الخشوع، من جميع الأعمار السنية، كما أدى المصلون صلاة الفجر في أكثر من 6019 مسجدا وزاوية منتشرة بمدن وقرى محافظة كفر الشيخ.

وسبق أن رصدنا أداء صلاة آخر تهجد في شهر رمضان والأدعية، بقبول الصلاة والصيام والقيام، وصالح الأعمال، وأن يجعلنا من الفائزين بليلة القدر، وأن يعيد علينا شهر رمضان، أعواما عديدة وأزمنة عديدة.

وأكد الشيخ عطا بسيونى، وكيل الوزارة، أنه وجه جميع مفتشي الإدارات بضرورة متابعة كل الأنشطة المقامة بالمساجد خلال شهر رمضان المبارك، من أمسيات دينية، أو لقاءات فكرية، أو مقارئ نموذجية ومقارئ الجمهور ومقارئ الأئمة، وكذلك الأسابيع الثقافية بجميع مساجد الجوده، وصلاة القيام، وخاطرة التراويح، وبرنامج تصحيح التلاوة، والملتقى الفكري في شهر رمضان المبارك، وأنشطة الواعظات، بالإضافة إلى متابعة مجالس الإقراء والإفتاء والدروس المنهجية في المساجد، وإعداد تقرير مفصل نهاية كل شهر، وضرورة تحمل المسؤلية، والحفاظ على بيوت الله مبنى ومعنى، سائلاً الله تعالى أن يبلغنا رمضان وأن يبارك لنا فيه، وأن يحفظ مصر وأهلها وأن يجعلها في أمانه وضمانه واحة للأمن والأمان والاستقرار.