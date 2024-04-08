4 خرافات لحبوب منع الحمل أبرزها منع الحمل 100%

كتبت فاطمة ياسر

حبوب منع الحمل تعد من الوسائل الطبية المستخدمة بكثرة علي مستوى العالمي، والهدف منع الحمل، فى حين أن حبوب منع الحمل تستخدم على نطاق واسع، إلا أن هناك العديد من الخرافات حولها، ويقدمها التقرير المنشور في موقع healthshots ومنها:

- الخرافة الأولى حبوب منع الحمل تسبب زيادة الوزن

الحقيقة: في حين أن بعض الأفراد قد يعانون من تغيرات معينة في الوزن أثناء تناول حبوب منع الحمل، إلا أن ذلك ليس من الآثار الجانبية الشاملة.



وهناك العديد من العوامل الأخرى التي تؤثر على زيادة الوزن، بما في ذلك عادات التمثيل الغذائي ونمط الحياة.

- الخرافة الثانية تزيد من خطر العقم

الحقيقة: الاعتقاد السائد بأن استخدام حبوب منع الحمل يمكن أن يؤدي إلى تأخير الخصوبة أو التأثير سلبًا هو اعتقاد خاطئ تماماً. ولا يوجد أي دليل يشير إلى أن هذه الحبوب تؤدي إلى العقم.

- الخرافة الثالثة حبوب منع الحمل فعالة بنسبة 100%

الحقيقة: على الرغم من أنها فعالة للغاية عند استخدامها بشكل صحيح، إلا أنه لا توجد وسيلة لمنع الحمل مضمونة بنسبة 100 % من الضروري استخدامها باستمرار وتوجيهها لتحقيق أقصى قدر من الفعالية.

- الخرافة الرابعة أنها تمنع الحمل فقط

في حين أن هذه الحبوب تستخدم في المقام الأول لمنع الحمل، إلا أنها توفر أيضًا فوائد صحية أخرى، مثل تنظيم الدورة الشهرية وتقليل خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان.

