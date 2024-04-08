260 وجبة يوميا للصائمين.. مطبخ الخير بالكنيسة الإنجيلية فى بورسعيد يودع رمضان

بورسعيد - محمد عزام

قدم "تلفزيون اليوم السابع"، بثاً مباشراً، مساء اليوم الاثنين، من داخل الكنيسة الإنجيلية بمحافظة بورسعيد، وتجهيز 260 وجبة إفطار صائم يوميا لتوزيعها على الأُسر الأكثر احتياجاً، ضمن مبادرة "مطبخ المصرية" لإفطار المسلمين في رمضان، في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي ينفذه المجلس القومي للمرأة فرع بورسعيد.

وأكدت نجلاء ادوار، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة ببورسعيد، على أنه يُسمح فقط بتصوير وقت تجهيز وإعداد وتعبئة الوجبات ويحظر التصوير أثناء توزيعها على السيدات بناء على توجيهات المجلس القومي للمرأة، مراعاة للمشاعر الإنسانية في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأشارت إلى أن السيدات المشاركات في إعداد الوجبات تلقت تدريبا على يد أحد الطهاة الماهرين بالمحافظة، لافتا أن القائمين علىال كنيسة الإنجيلية رحبوا باحتضان مطبخ الست المصرية لطهي الطعام وإعداد 260 وجبة إفطار يوميا، يجرى توزيعهم على الأسر الأكثر احتياجا بجميع أحياء بورسعيد ومناطق غرب وجنوب المحافظة.