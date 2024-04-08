"ڤاليو" تبرم اتفاقية شراكة مع "كراون بلازا ويست كايرو – أركان" التابع لمجموعة فنادق إنتركونتيننتال لتوفير خطط سداد مرنة لعملاء الفندق

أعلنت اليوم ڤاليو، شركة تكنولوجيا الخدمات المالية الرائدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن توقيع اتفاقية شراكة مع «كراون بلازا ويست كايرو – أركان»، التابع لمجموعة فنادق إنتركونتيننتال وأول فندق متميز في قلب مدينة الشيخ زايد. وبموجب هذه الشراكة، ستقوم ڤاليو بتوفير خطط سداد مرنة لعملاء الفندق للاستفادة بجميع خدمات وخطط الإقامة وغيرها من المناسبات الخاصة في مصر.

وتهدف هذه الشراكة الاستراتيجية إلى تعزيز تجربة العملاء عبر تزويدهم بخطط سداد مرنة لتقسيط جميع معاملاتهم في الفندق على فترات تتراوح من شهر إلى 60 شهر، بما في ذلك تقسيط الفعاليات الاجتماعية والمناسبات وحفلات الزفاف والخطوبة في قاعة الاحتفالات التي توفر تراسا والسطح المطل على حمام السباحة، بالإضافة إلى حجوزات الإقامة و طلبات الأغذية والمشروبات. ويقع فندق كراون بلازا ويست كايرو في أحد أبرز المعالم الترفيهية، أركان بلازا، حيث يتيح للعملاء سُبل الراحة الفاخرة والخدمات الراقية التي تقدمها مجموعة فنادق إنتركونتيننتال في غرب العاصمة المصرية، ويتكون الفندق من 178 غرفة صممت خصيصًا لتعزيز التوازن بين الحياة الشخصية والعملية للعملاء، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من المطاعم الرائعة وأماكن مخصصة لحفلات الزفاف.

وتعليقًا على هذه الشراكة، صرح معتز لطفي، رئيس قطاع تطوير الأعمال والشراكات بشركة ڤاليو أن هذه الشراكة ستعيد صياغة مفهوم التجارب المالية المقدمة للمقيمين في الفندق ومنظمي الحفلات وذلك عبر تزويدهم بأحدث حلول الدفع المرنة لتقسيط جميع الخدمات في فندق كراون بلازا بما يضمن لهم الاستمتاع بتجارب فاخرة وسلسة مصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتهم. وأضاف لطفي أن هذه الشراكة تعد بمثابة شهادة على التزام الشركة الراسخ بتوفير الحلول المالية سهلة الاستخدام التي تركز على تلبية مختلف احتياجات العملاء، وهو ما يمهد الطريق أمام تقديم تجارب أكثر مرونة وسلاسة بجميع القطاعات.



ومن جانبه، أعرب جورج أنسي، مدير العمليات بفندق كراون بلازا، عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية مع ڤاليو، الشركة الرائدة في تقديم تكنولوجيا الخدمات المالية. وأكد أنسي أن هذه الشراكة تعكس التزام إدارة الفندق بتوفير تجارب لا مثيل لها للعملاء والمتمثلة في تقديم أحدث حلول الدفع بما يضمن لهم الاستمتاع بأقصى درجات الراحة والمرونة عند الحصول على خدمات الفندق. وأضاف أنسي أن إدارة الفندق تتطلع من خلال هذه الشراكة إلى تعزيز تجارب العملاء ووضع معايير جديدة للتميز بقطاع الضيافة بمصر.



وتواصل شركة «ڤاليو»، منذ إنشائها في أواخر عام 2017، إحداث طفرة في قطاع تكنولوجيا الخدمات المالية من خلال تقديم باقة من الخدمات العصرية، وذلك في إطار استراتيجيتها التي تهدف إلى تعزيز نمط الحياة المتطور، والمساهمة في تعزيز الشمول المالي في جميع أنحاء البلاد. يُذكر أن شركة «ڤاليو» تنفرد بسجل حافل بالإنجازات في مجال تكنولوجيا الخدمات المالية في السوق المصري على مدار السنوات الماضية، وذلك عبر تقديم باقة ابتكارية من الخدمات المالية، وهو ما ساهم في ترسيخ مكانتها الرائدة في صدارة مقدمي الخدمات والحلول المالية الابتكارية في السوق المصري. بالإضافة إلى ذلك، تلعب الشركة دورًا محوريًا في تعزيز الشمول المالي في السوق المصري.



ويشمل نطاق منتجات ڤاليو خدمات الشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL) من خلال «U» و«Ulter»، أول برنامج تمويل من نوعه في مجال شراء المنتجات عالية السعر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. كما تقدم ڤاليو حلول وخدمات الاستثمار والاسترداد النقدي، والادخار من خلال صندوق السيولة النقدية «AZ valU»، و«تطبيق EFG Hermes ONE» و«شقلباظ» و«أكيد». بالإضافة إلى ذلك، تقوم الشركة بتقديم مجموعة من الحلول والخدمات المالية للشركات من خلال منصة «ڤاليو بيزنس»، فضلًا عن ذلك، قامت الشركة مؤخرًا بالتعاون مع شركة فيزا بإطلاق بطاقة ائتمانية جديدة حصريًا لعملاء ڤاليو وبطاقة مسبقة الدفع.



عن شركة «ڤاليو»

تقدم شركة ڤاليو، منصة تكنولوجيا الخدمات المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تحت مظلة منتجاتها الخدمات المالية الشاملة والميسرة للأفراد والشركات، ومنها خدمات الشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL) من خلال «U»، حيث تحظى بتواجد مباشر كخدمة دفع في أكثر من 6,500 نقطة بيع وأكثر من 2,000 موقعاً إلكترونياً، وتقوم بتوفير خطط وبرامج التقسيط الميسرة حتى 60 شهراً للأجهزة المنزلية والإلكترونيات والأثاث وتشطيب المنازل وحلول الطاقة الشمسية للوحدات السكنية والسفر والأزياء، والخدمات التعليمية، والصحية، وغيرها. بالإضافة إلى ذلك، تقدم الشركة مجموعة من حلول وخدمات الاستثمار وبرنامج القروض النقدية، والادخار، وبرنامج تمويل يتيح للعملاء سداد مدفوعات المنتجات عالية القيمة التي تصل أسعارها إلى 15 مليون جنيه من خلال منتجاتها الفريدة «AZ Valu» و«شقلباظ» و«أكيد» و«Ulter». وتقوم الشركة بتقديم مجموعة من الحلول والخدمات المالية للشركات من خلال منصة «ڤاليو بيزنس». كما قامت الشركة مؤخرًا بالتعاون مع شركة فيزا بإطلاق بطاقة ائتمانية جديدة حصريًا لعملاء ڤاليو وبطاقة مسبقة الدفع. كما تتسم «ڤاليو»، الحائزة على الجوائز التقديرية العالمية في مجال تكنولوجيا الخدمات المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، باتباع فكر متطور، وتنفرد بمجموعة من أفضل الكوادر والكفاءات الذين يكرسون أنفسهم لتصميم حلول مالية ابتكارية.