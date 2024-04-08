وليد دقة .. رجل الكهف فى سجون الاحتلال يستشهد بعد 39 عام اعتقال

إعداد شيماء بهجت

أمضى وليد دقة الذى أعلنت هيئة شئون الأسرى ونادى الأسير، عن استشهاده 39 عاما بمعتقلات الاحتلال.

واستشهد الأسير وليد دقة 62 عاما داخل مستشفى آساف هروفيه من مدينة باقة الغربية بأراضى الـ48، جرّاء سياسة الاهمال الطبي المتعمد القتل البطئ التي تتبعها إدارة سجون الاحتلال بحق الأسرى المرضى، وفيما يلى بعض المعلومات علن الأسير وليد دقة.

وليد دقة، أسير فلسطينى قضى قرابة ثلثى عمره فى سجون الاحتلال

استشهد وليد دقه جراء سياسة الإهمال الطبى المتعمد، التى تتبعها إدارة سجون الاحتلال بحق الأسرى المرضى

ولد وليد دقة فى الأول من 18 يوليو 1961، فى بلدة باقة الغربية التي كانت تابعة لقضاء طولكرم قبل النكبة عام 1948

اعتقل وليد دقة في عام 1986 وحكم عليه بالإعدام، قبل تخفيف الحكم إلى السجن مدة 37 عامًا بالإضافة لسنتين إضافيتين بقضية ضلوع الأسير دقة في قضية إدخال هواتف نقالة للأسرى

كتب وليد دقة العديد من المقالات والكتب منها يوميات المقاومة في جنين، الزمن الموازي، صهر الوعي وحكاية سرّ الزيت، رواية لليافعين وحكاية سر السيف في عام 2022

وقد سمى نفسه رجل الكهف الذي ينتمي إلى عصر انتهى، لأنه قضى معظم سنوات حياته في السجن، ورفضت إسرائيل الإفراج عنه أكثر من مرة.

في 18 ديسمبر 2022، شُخّص وليد دقة بمرض التليف النقوي، وهو نوع نادر من سرطان نخاع العظم الذي تطور عن سرطان الدم اللوكيميا الذي شخص به عام 2015، وعولج دوائيا لا كيميائيا.

وفي مارس 2023، أُدخل وليد دقة المستشفى بعد تدهور حاد في وضعه الصحي، حيث عانى من التهاب رئوي حاد وقصور كلوي

في شهر أبريل عام 2023، خضع الأسير دقة لعملية جراحية جرى استئصال جزء من رئته اليمنى، ثم جرى نقله إلى عيادة سجن الرملة، وفي 22 مايو تعرض لتدهور إضافي، ونقل إلى مستشفى أساف هاروفيه، جراء معاناته من مضاعفات عملية الاستئصال، بسبب الاختناق التنفسي الشديد جدا، والتلوث، وبعد نقله إلى المستشفى خضع لعملية قسطرة، بسبب قصور ملحوظ في عضلة القلب، وبعد ثلاثة أيام أعادت سلطة السجون الأسير دقة إلى عيادة سجن الرملة، مما تسبب له بتدهور جديد، ونقل مجددا إلى مستشفى أساف هاروفيه، ثم أعيد إلى الرملة.

ونادت عائلة وليد دقة لإطلاق سراحه، لأنه يحتاج عناية صحية خاصة لا يتوفر الحد الأدنى منها في الأسر، كما يتطلب إجراء عملية زرع نخاع دقيقة

في يونيو 2023، رفض طلب الإفراج عن وليد دقة لوضعه الصحي، كما رفضت المحكمة المركزية الالتماس الذي قدمه ضد قرار اللجنة.

وحسب مؤسسات فلسطينية مختصة بشؤون الأسرى، فإن إصابة وليد دقة بمرض سرطان الدم يسلط الضوء على ملفّ الإهمال الطبّي واستمرار جريمة القتل البطيء الذي تمارسها مصلحة إدارة السجون الإسرائيلية بحقّ 700 أسير مريض، 24 منهم مصابون بالسرطان، وبأورام بدرجات متفاوتة، وفق تقرير مشترك لهيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني ، بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني في 17 أبريل 2023.