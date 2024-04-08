اليوم السابع
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في مقر "العاصمة الإدارية"..

وزير العمل يهنئ العاملين بالوزارة بالعيد ويحثهم على تقديم الخدمات بشكل لائق

الإثنين، 08 أبريل 2024 12:02 م
وزير العمل يهنئ العاملين بالوزارة بالعيد ويحثهم على تقديم الخدمات بشكل لائق وزير العمل يجرى جولة بالوزارة لتهنئة العاملين بالعيد
كتبت آية دعبس

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شهد وزير العمل حسن شحاتة، صباح اليوم الإثنين، جولة في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لتهنئة العاملين بالديوان العام، وصندوقي إعانات الطوارئ للعمال، وتمويل التدريب والتأهيل، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، وتمنى لهم أن يعيد هذه المناسبة عليهم، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير والبركات،وعلى مصر الحبيبة بالمزيد من الأمن والاستقرار والتنمية تحت قيادة  الرئيس عبدالفتاح السيسي ،رئيس الجمهورية .

وحث الوزير جميع العاملين بالوزارة ،ومديرياتها بكافة المحافظات على الاستمرار في بذل المزيد من الجهد والعطاء ،لتقديم الخدمات للمواطنين بشكل لائق وكريم في إطار الجمهورية الجديدة التي يرسى قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

جولة وزير العمل بالوزارة لتهنئة العاملين بالعيد
جولة وزير العمل بالوزارة لتهنئة العاملين بالعيد
وزير العمل يهنئ العاملين بالوزارة
وزير العمل يهنئ العاملين بالوزارة

 







وزارة العمل

وزير العمل

العاصمة الادارية

عيد الفطر



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