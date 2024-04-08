وزير الداخلية مهنئا الرئيس السيسى بعيد الفطر: نعلي قيم العطاء والفداء

كتب محمود عبد الراضي

بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسى بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، جاء بها: بمشاعر ملؤها التوقير والإعتزاز يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك.. أن نبعث لسيادتكم بأسمى معانى التهنئة مقرونة بأصدق التمنيات.. ونحن نستقبل هذه المناسبة مزودين بنفحات شهر القرآن التى تُعلى فى النفس قيم الإيثار والعطاء والفداء.. نتوجه للمولى العزيز القدير بالدعاء أن يجعله عيد خير وبركة على مصرنا الغالية.. وأن يعيده علينا وعلى سائر شعوب الأمة العربية والإسلامية بالآمان والإستقرار.. إنه تعالى نعم المولى ونعم النصير.. حفظكم الله وسدد خطاكم وجعل نصرته لكم غالبة.. وإرادتكم للأخذ بزمام الرقى لمسيرة الوطن.. حاضرةً ونافذة . وكل عـام وسيادتكم بخـير .

ووجه وزير الداخلية، برقية تهنئة لمستشار الدكتور حنفى جبالى – رئيس مجلس النواب.. جاء بها : بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير يُسعدنى وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك أن نبعث لسيادتكم بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات.. تأتى هذه المناسبة المباركة لتكون دافعاً لمزيد من التعاون المثمر بين مؤسسات الدولة المصرية.. لمواجهة التحديات.. والعمل على تهيئة المناخ المناسب لترسيخ دعائم الأمن والإستقرار لمصرنا العزيزة الأبية ومواصلة بناء مستقبل يليق بتاريخها وبتضحيات أبنائها.. حفظ الله مصر الكنانة فى تقدم وريادة.. إنه تعالى نعم المولى ونعم النصير.

وأرسل وزير الداخلية، برقية تهنئة للمستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ.. جاء بها : بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك يسعدنى أن أبعث لأعضاء مجلس الشيوخ بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات.. وفى هذه المناسبة المُباركة .. نبتهلُ للمولى جلت قدرته أن يكلل بالتوفيق والسداد جهود المؤسسة التشريعية العريقة .. لترسيخ مبادىء سيادة القانون وإعلاء الصالح العام لدفع مسيرة العمل الوطنى للمزيد من التنمية والرخاء.

وبعث وزير الداخلية، برقية تهنئة للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.. جاء بها: بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك يسعدنى أن أبعث لكم بخالص المشاعر وأصدق التمنيات بدوام التوفيق والسداد.. إننا إذ نحتفل بهذه المناسبة العطرة والتى نستقى منها المقاصد والأهداف السامية لقيم الإثابة والتقدير جزاء الإخلاص فى العمل.. فإننا نتوجه للمولى جلت قدرته بخالص الدعاء.. أن يجعله عيداً مباركاً وأن يعيده علينا وقد تحقق لمصرنا الغالية كل ما تصبوا إليه من تقدم وتنمية إنه تعالى نعم المولى ونعم النصير.. وكل عام وسيادتكم بخير.

ووجه وزير الداخلية، برقية تهنئة لفضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب - شيخ الأزهر.. جاء بها: يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك أن نبعث لفضيلتكم وعلماء الأزهر الشريف خالص التهنئة مقرونة بأصدق الأمنيات بدوام التوفيق والسداد.. ونبتهل للمولى جلت قدرته أن يحفظ الأزهر الشريف.. منبراً للوسطية السمحة والفكر المستنير.. ومنارةً للعلم تهدى سبيل القاصدين فى شتى أنحاء الأرض.. وأن يكلل مسيرتكم الوطنية المخلصة بدوام التوفيق.

وأرسل وزير الداخلية، برقية تهنئة للفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى.. جاء بها: بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك أن نبعث لسيادتكم والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والقادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات.. داعين المولى عز وجل أن يجعله عيد خير وبركة لمصرنا الغالية ولسائر شعوب الأمة العربية والإسلامية.. عاشت قواتنا المسلحة مهداً للبطولات . وعريناً للأبطال وحفظ الله بلادنا واحةً للإستقرار والأمان .

كما بعث وزير الداخلية، برقية تهنئة للفريق أسامة عسكر– رئيس أركان حرب القوات المسلحة.. جاء بها : بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك أن نبعث لكم .. والقادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات.. مبتهلين للمولى جل وعلا أن يجعله عيد خير وبركة وأمن وسلام.. على شعبنا العظيم وسائر شعوب أمتنا العربية والإسلامية ..

وأرسل وزير الداخلية، برقية تهنئة للدكتور محمد مختار جمعة – وزير الأوقاف.. جاء بها: يُسعدنى وهيئة الشرطة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك أن أبعث لسيادتكم بأصدق التهانى وأطيب الأمانى.. سائلاً المولى عز وجل أن يمتعكم بموفور الصحة والتوفيق.. ويسدد على طريق الحق جهودكم المخلصة لنشر سماحة الدين الحنيف.. وإعلاء قيم العدل والرحمة وأن يعيد هذه المناسبة المباركة .. على الأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

وبعث وزير الداخلية، برقية تهنئة لفضيلة الدكتور شوقى علام – مفتى جمهورية مصر العربية.. جاء بها: يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك أن نتقدم لفضيلتكم بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات.. داعياً المولى القدير أن يعيد عليكم هذه المناسبة الكريمة.. بموفور الصحة ودوام التوفيق وعلى أمتنا العربية والإسلامية بمزيد من الخير واليمن والبركات.. إنه تعالى نعم المولى ونعم النصير.

ووجه وزير الداخلية، برقية تهنئة للقيادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاونى الأمن والجنود والخفراء والمجندين وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام.. بوزارة الداخلية.. جاء بها: يطيب لى بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك أن أتقدم لجميــع الأخــوة مـن القيـــادات والضبــــاط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاونى الأمن والجنود والخفراء والمجندين وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام .. بأصدق التهانى وخالص التمنيات .. نحتفل بهذه المناسبة الكريمة التى يتجلى فيها ثواب المولى جلت قدرته وعطائه للصابرين والمخلصين .. وتتجسد فيها مظاهر الإحتفاء بقيم المثابرة واليقين .. ونستلهم منها الإرادة القوية والعزم والإصرار على مواصلة العمل الجاد .. فى سبيل تأمين مسيرة الوطن .. وترسيخ دعائم الأمن والإستقرار .. لتبقى مصر الكنانة أمد الدهر فى عزة وكرامة وواحة للخير والآمان بوعد ربها وجهود أبنائها.