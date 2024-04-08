وزير الخارجية الروسى يبدأ زيارة رسمية إلى الصين

موسكو (أ ش أ)

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن وزير الخارجية سيرجى لافروف، بدأ اليوم الاثنين، زيارة رسمية إلى العاصمة الصينية بكين تستمر لمدة يوم.

وذكرت الوزارة في بيان لها، لقد وصل وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إلى بكين في زيارة رسمية.

وكانت وزارة الخارجية الروسية قد أعلنت أمس الأحد، أن لافروف سيلتقي نظيره الصيني وانج يي؛ لإجراء مباحثات حول قضايا التعاون الثنائي، فضلا عن القضايا الدولية، مثل العمل المشترك في الأمم المتحدة، وبريكس، ومنظمة شنغهاي للتعاون، ومجموعة العشرين، وأبيك وغيرها من الآليات والمنتديات المتعددة الأطراف.