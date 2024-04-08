اليوم السابع
Ads
الإثنين، 08 أبريل 2024 01:07 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

وزارة النقل: سعر تذكرة المترو 50 قرشا لذوي الهمم

الإثنين، 08 أبريل 2024 11:50 ص
وزارة النقل: سعر تذكرة المترو 50 قرشا لذوي الهمم تذكرة المترو
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت وزارة النقل أنها تقدم خدمات مميزة لذوى الهمم والمعاقين، بالإضافة إلى تخفيضات على سعر التذكرة بكل وسائل النقل، منها الحجز بخطوط المترو أو السكة الحديد بموجب بطاقة الخدمات المتكاملة الصادرة من وزارة التضامن الاجتماعى أو المكاتب التابعة لها.

مترو الأنفاق

- صرف تذاكر بقيمة 50 قرشا لذوى الهمم حتى عدد 39 محطة - إصدار اشتراكات بقيمة 22 جنيها ربع سنوى لعدد 180 رحلة

السكة الحديد:

صرف تذاكر بتخفيض 50% لذوي الهمم على قطارات النوم - المكيفة - التهوية الديناميكية - تحيا مصر

- إصدار اشتراكات بنفس نسب التخفيض.







ذوي الهمم

النقل

تخفيضات تذاكر المترو

المترو



الموضوعات المتعلقة

المترو يخصص شباك تذاكر للسيدات وكبار السن وذوى الهمم.. صور

الخميس، 15 فبراير 2024 12:15 م

50 قرشا سعر تذاكر المترو لذوى الهمم وتخفيض 50% بالقطارات.. انفوجراف

الأربعاء، 14 فبراير 2024 01:00 ص

وزارة النقل: تذاكر المترو لذوى الهمم بـ50 قرش وتخفيض 50% للقطارات

الإثنين، 12 فبراير 2024 11:33 ص

اشتراكات المترو الحل المناسب لتخفيض سعر التذكرة.. توفر 38% من القيمة الأصلية للجمهور العادى والطلبة.. ذوو الهمم يحصلون على خصم 98% وكبار السن أكثر من 50%.. والركوب مجانا للمسنين أكبر من 70 سنة.. صور

السبت، 13 يناير 2024 11:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة