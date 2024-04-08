ننشر جدول امتحانات النقل بالقليوبية للفصل الدراسى الثانى لعام 2024

القليوبية إبراهيم سالم

اعتمد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، مواعيد بداية امتحانات النقل للفصل الدراسي الثاني، لصفوف النقل وشهادة إتمام الدراسة لمرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي 2023 / 2024، وذلك على النحو التالى:

- الصف الأول والثانى والثالث الابتدائي تعليم مجتمعي: تبدأ الامتحانات من السبت 11 مايو إلى الأحد 12 مايو 2024.

- الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي تعليم مجتمعي: تبدأ الامتحانات من السبت 11 مايو إلى الثلاثاء 14 مايو 2024.

- الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي (عام): تبدأ الامتحانات اعتبارا من السبت 11 مايو إلى الثلاثاء 14 مايو 2024.

- الصف الرابع والخامس والسادس والسابع الابتدائي (صم): تبدأ الامتحانات اعتبارا من السبت 11 مايو إلى الثلاثاء 14 مايو 2024.

- الصف الثامن الابتدائي (صم): تبدأ الامتحانات اعتبارا من السبت 11 مايو إلى الثلاثاء 14 مايو 2024.

- الصف الرابع والخامس الابتدائي (مكفوفين): تبدأ الامتحانات من السبت 11 مايو إلى الثلاثاء 14 مايو 2024.

- الصف السادس الابتدائي (مكفوفين): تبدأ الامتحانات من السبت 11 مايو إلى الثلاثاء 14 مايو 2024.

- النقل الأول الإعدادي العام والرياضي والصم والمكفوفين: تبدأ الامتحانات من السبت 11 مايو إلى الأربعاء 15 مايو 2024.

- النقل الثاني الإعدادي العام والرياضي والصم والمكفوفين: تبدأ الامتحانات من السبت 11 مايو إلى الأربعاء 15 مايو 2024.

- النقل الإعدادي المهني: تبدأ الامتحانات من السبت 11 مايو إلى الأربعاء 15 مايو 2024.

- شهادة إتمام الدراسة للتعليم الأساسي العام والرياضي: تبدأ من السبت 18 مايو إلى الخميس 23 مايو 2024.

- شهادة إتمام الدراسة للتعليم الأساسي المهني والصم والمكفوفين: تبدأ من السبت 18 مايو إلى الخميس 23 مايو 2024.

- شهادة إتمام الدراسة للتعليم الأساسي المهني: تبدأ من السبت 18 مايو إلى الخميس 23 مايو 2024.

- شهادة إتمام الدراسية للتعليم الأساسي للصم والمكفوفين: تبدأ من السبت 18 مايو إلى الخميس 23 مايو 2024.

- النقل الثانوي الفني للصم: تبدأ من السبت 11 مايو إلى السبت 18 مايو 2024.

- النقل الأول والثاني الثانوي للمكفوفين: تبدأ من من السبت 11 مايو إلى الأحد 19 مايو 2024.

- النقل الأول والثاني الإعدادي العام والرياضي: تبدأ من الإثنين 13 مايو إلى الخميس 23 مايو 2024.

ووجه محافظ القليوبية، سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، بالاستعداد التام للامتحانات مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير بيئة آمنة ومناسبة لأبنائنا الطلاب، مشددا على جميع الجهات التنفيذية بتكثيف الاستعدادات لتهيئة المناخ الجيد لأداء الامتحانات، والتنسيق بين مديرية التربية والتعليم ومديرية الأمن ومديرية الشئون الصحية لتوفير كافة الاحتياجات المطلوبة لسير عملية الامتحانات.



جدول امتحانات النقل بالقليوبية



