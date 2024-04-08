ميناء دمياط تستقبل 63 ألف طن قمح قادمة من روسيا اليوم

دمياط - هيثم مراد

استقبل ميناء دمياط اليوم 7 سفن متنوعة، بينما غادر 8 سفن أخري، ليصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 40 سفينة.

واستقبل الميناء أيضا السفينة SCARLET" LADY" و التي ترفع علم مالطا ويبلغ طولها 225 م وعرضها 32 م القادمة من روسيا و على متنها حمولة تقدر بـ 63 الف طن من القمح لصالح هيئة السلع التموينية،

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 54038 طن تشمل : 2450 طن علف بنجر و 2615 طن مولاس و 10984 طن كلينكر صب و 22888 طن يوريا صب و 1550 طن اسمنت صب و 13551 طن بضائع متنوعة.

وبلغت حركة الوارد من البضائع العامة 35890 طن تشمل : 15200 طن قمح و 1530 طن ذرة و 9257 طن خردة و 7434 طن حديد و 2469 طن ابلاكاش.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 752 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 202 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3904 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 40402 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 170305 طنًا.

كما غادر الميناء أيضا 3 قطارات بضائع بحمولة إجمالية 3658 طن قمح متجهين إلى صوامع كوم أبو راضي و القليوبية، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 6634 شاحنة.