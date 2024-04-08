منفذ التحالف الوطنى للعمل الأهلى فى أسيوط يواصل بيع اللحوم بأسعار مخفضة

أسيوط -هيثم البدري

يواصل منفذ التحالف الوطنى للعمل الأهلى فى أسيوط بيع اللحوم العجالي والبلدي بأسعار مخفضة عن مثيلتها في الأسواق بشارع الهلالي بنطاق حي شرق ضمن مبادرة "شهر الخير" والتي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لرفع العبء عن كاهل المواطنين وسد احتياجاتهم وطلباتهم بالتزامن مع حلول عيد الفطر المبارك وسط اقبال وتفاعل كبير من المواطنين.

وتفقد المحافظ المنفذ الثابت لبيع اللحوم البلدي والعجالي بسعر 270 جنيها للكيلو جرام، واطمأن على جودتها ومدى توافرها بكميات كبيرة لتلبية احتياجات المواطنين وتسهيلًا لهم في الحصول على احتياجاتهم بأسعار مناسبة وذلك بناءاً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتوفير السلع وتلبية احتياجات المواطنين وتنفيذاً لقرارات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، واستمع لشرح تفصيلي من المنسق العام للمبادرة المهندس حازم محمد حسن ، وإلتقى بعض المواطنين المترددين على منفذ البيع وناقش معهم احتياجاتهم وطلباتهم ومدى رضاهم على تقديم الخدمة ومدى رخص الأسعار بمقارنتها بمثيلاتها بالخارج.



وأكد محافظ أسيوط على استمرار تقديم الخدمات للمواطنين طوال فترة المنفذ على أن يتم تنظيم المواطنين لكي يحصل الجميع على احتياجاتهم مشيداً بفعاليات وأنشطة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بأسيوط بقيادة الدكتور شحاتة غريب المنسق العام للتحالف الوطنى للعمل الاهلى التنموى بأسيوط ، خلال الفترة الماضية والتي ظهرت جلياً خلال شهر رمضان المبارك فضلاً عن هذه المبادرة "شهر الخير" التي تعمل على توفير اللحوم بأسعار مخفضة للمواطنين وسد احتياجاتهم من خلال هذا المنفذ وذلك للحد من ارتفاع الأسعار والعمل على الحد من الاحتكار واستغلال ضعاف النفوس من بعض التجار.

ولفت محافظ أسيوط، إلى تقديمه كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات التي قد تواجه تنفيذ مثل هذه المبادرات أو الفعاليات التي تهدف إلى تقديم خدمات أفضل للمواطنين في كافة القطاعات مشيراً إلى أهمية تضافر جهود كافة أجهزة الدولة والتنسيق بين الهيئات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني والتكاتف، والوقوف جنباً إلى جنب مع أجهزة الدولة وذلك للتصدي لمحاولات ضعاف النفوس من التجار والمتلاعبين بأسعار السلع، والعمل على تطوير الخدمات للمواطنين داعياً الجميع للمشاركة في فتح وإقامة منافذ البيع للحوم والسلع الغذائية المختلفة تكون بأسعار مخفضة خاصة بالمراكز والأحياء خاصة المناطق الأكثر احتياجاً.

