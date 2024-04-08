اليوم السابع
Ads
الإثنين، 08 أبريل 2024 06:19 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عربية

مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: إسرائيل تستخدم الجوع كسلاح بغزة

الإثنين، 08 أبريل 2024 05:08 م
مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: إسرائيل تستخدم الجوع كسلاح بغزة مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور أن إسرائيل تستخدم الجوع كسلاح في قطاع غزة .


وقال رياض منصور - في جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية اليوم الاثنين - إن الافلات العقاب يجعل إسرائيل تتمادى في قتل الأطفال وحرمانهم من الأمن والكرامة والامان والحياة .


وأضاف أنه لو ظنت إسرائيل أنه سيتم مساءلتها لما قتلت أكثر من 33 الف فلسطيني ولما كانت شوهت أكثر من 75 الف فلسطيني ولما كانت دمرت غزة ولما كانت قتلت الصحفيين وموظفي الامم المتحدة والعاملين في مجال المعونة والمجال الطبي.


وأشار الى أن عددا كبيرا من الأطفال لقوا حتفهم وشوهوا وبترت أعضاؤهم وتيتموا ونزحوا مرة تلو أخرى ، موضحا أنه طال انتظار مساءلة اسرائيل قبل هذا العدوان المروع على غزة ، والآن بات هذا جليا ومحتما







فلسطين

الأمم المتحدة

غزة

قطاع غزة

العدوان على غزة

الاحتلال الإسرائيلي




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة