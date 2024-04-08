معبر رفح أبوابه مفتوحة.. استقبال 1238 مسافرا ودخول 149 شاحنة

رفح ـ محمد حسين

شهد معبر رفح البري بين مصر وفلسطين اليوم الإثنين دخول شاحنات من الجانب المصري لقطاع غزة قادمة من مصر تنقل مساعدات ومواد إغاثية وبضائع في طريقها لقطاع غزة، واستقبال جرحى ومصابين قادمين من قطاع غزة للعلاج بالمستشفيات المصرية، ومسافرين وطلبة يدرسون خارج غزة.

أفادت بيانات إدارة معبر رفح أن بشأن حركة عبور الأفراد وشاحنات المساعدات اليومية، أن إحصاءات العابرين خلال الساعات الماضية سجلت جمالي حركة السفر مرور (1238)، بينهم 954 من المسافرين، 7 جريح، 65 مرضي، 189 مرافق، 4 من الوفود الاغاثية، و19 ممثلين جهات اغاثية.

كما أوضحت بيانات حركة معبري رفح التجاري ومعبر كرم أبو سالم عبور 149 شاحنة، وهي عن طريق معبر رفح تم دخول "83" شاحنة، محروقات 8، 4 غاز، 4 سولار، ومساعدات "38" شاحنه، و قطاع خاص 37 شاحنه، وعن طريق معبر كرم أبوسالم "66" شاحنة ، بينها مساعدات 33 شاحنه، وقطاع خاص 33 شاحنة.

أفادت بيانات حركة مطار العريش ان المطار هبطت علي أرضه منذ 12 أكتوبر الماضي الماضي 750 طائرة حملت أكثر من 17 ألف طن، بينها 610 طائرة نقلت مساعدات من عدة دول عربية وأجنبية ومنظمات إقليمية ودولية، و140 طائرة نقلت وفود رسمية وشخصيات هامة من كل دول العالم بينهم من عبر إلى غزة وآخرين تفقدوا واطلعوا علي مسار نقل المساعدات عبر معبر رفح وكرم أبو سالم من الجانب المصري للجانب الفلسطيني.

والدول التى وصلت منها الطائرات هى الجزائر والنمسا والبحرين وبلجيكا وبولندا والبرازيل وبريطانيا وكولومبيا والدنمارك وإنجلترا والاتحاد الأوروبى وفرنسا وألمانيا واليونان والهند وإندونيسيا والعراق وإيطاليا واليابان والأردن وكازاخستان وكينيا والكويت وليبيا وماليزيا والمغرب ونيروبى والنرويج وعمان وباكستان وقطر ورومانيا وروسيا وسنغافورة وجنوب أفريقيا وسويسرا وهولندا وتونس وتركيا وتركمانستان والإمارات العربية المتحدة وبريطانيا وأمريكا وفنزويلا والمملكة العربية السعودية وكينيا والأرجنتين.