مصرع شخص وإصابة 9 أخرين إثر انقلاب شاحنة نفط واشتعال الحريق بها شمالى الهند

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لقى شخص مصرعه فيما أصيب ثمانية آخرون بجروح من جراء انقلاب شاحنة نفط واشتعال الحريق بها فى ولاية هيماتشال براديش أقصى شمالى الهند.

وقال مركز عمليات الطوارئ فى الولاية - حسبما نقلت شبكة "إن دى تى في" الهندية، إن الحادث أضر بـ 15 متجرًا ودمر العديد من المركبات، فيما أكد أنه تمت السيطرة على الحريق.



وأوضح أن الحادث وقع عندما تعطلت مكابح الصهريج المملوء بالوقود وانقلب فى السوق، ما أدى إلى اشتعال النيران فيه، وسحق عدة مركبات أسفرت عن مصرع شخص، كما أنه من بين الحرجى شخص إصاباته حرجة وتم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.