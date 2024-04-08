مصدر مصرى رفيع المستوى: التوافق على المحاور الأساسية حول اتفاق التهدئة فى غزة

محمد جمال

أكد مصدر مصرى رفيع المستوى أن هناك تقدما فى المباحثات والتوافق على المحاور الأساسية بين كافة الأطراف حول اتفاق التهدئة فى قطاع غزة وتبادل الرهائن، حسبما ذكرت شبكة القاهرة الإخبارية.

وقال مصدر رفيع المستوى للقاهرة الإخبارية، إن وفدي قطر وحماس غادرا القاهرة اليوم على أن يعودا خلال يومين للتوافق على بنود الاتفاق النهائى.

وأوضح المصدر بحسب القاهرة الإخبارية، أن مصر تبذل أقصى جهد للوصول لاتفاق هدنة فى قطاع غزة، مشيرا إلى أن هناك تقدما ملحوظا فى التوافق حول العديد من النقاط الخلافية.

وأكد المصدر أن هناك جهودا مصرية مكثفة لتوجيه وجهات النظر للوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار فى قطاع غزة، مشيرا إلى أن اجتماعات التفاوض بين حماس وإسرائيل مستمرة برعاية مصرية، وحضور قطرى أمريكى، موضحا أن وفد حركة حماس يُجرى اجتماعات مع مسئولى المخابرات العامة المصرية قبيل بدء المفاوضات الرباعية.

وأشار المصدر أن الهدنة المقترحة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل تشمل صفقة تبادل أسرى وآليات عودة النازحين بالقطاع، وشهدت الساعات الأخيرة اتصالات مصرية مكثفة لاستئناف مفاوضات التهدئة فى قطاع غزة.