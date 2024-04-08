مصدر رفيع المستوى: مغادرة الوفدين الأمريكى والإسرائيلى واستمرار المشاورات خلال 48 ساعة

محمد جمال

أكد مصدر مصرى رفيع المستوى مغادرة الوفدين الأمريكى والإسرائيلى خلال ساعات واستمرار المشاورات خلال الـ48 ساعة القادمة بشأن اتفاق التهدئة فى قطاع غزة، حسبما ذكرت شبكة القاهرة الإخبارية.

كما أوضح المصدر، أن هناك تقدما فى المباحثات والتوافق على المحاور الأساسية بين كافة الأطراف حول اتفاق التهدئة فى قطاع غزة وتبادل الرهائن، حسبما ذكرت أيضا شبكة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وقال مصدر رفيع المستوى للقاهرة الإخبارية، إن وفدي قطر وحماس غادرا القاهرة اليوم على أن يعودا خلال يومين للتوافق على بنود الاتفاق النهائى.