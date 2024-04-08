محافظ جنوب سيناء يبحث الاستعداد لافتتاح مشروعات تنموية وخدمية بشرم الشيخ

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

عقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اجتماعا اليوم الاثنين، بمكتبه بمدينة شرم الشيخ، بحضور الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء محمد شعير السكرتير المساعد، واللواء رماح هاشم، رئيس مدينة شرم الشيخ، واللواء محمود السولية، مستشار المحافظ للمحليات، ورئيس قطاع مياه الشرب، وممثل هيئة الطرق ومديري التربية والتعليم، والطرق، والتضامن الاجتماعي، والطب البيطري، والمعنيين.

تناول الاجتماع بحث استعدادات المحافظة لافتتاح عدد من المشروعات التنموية والخدمية الهامة بحضور الوزراء المعنيين ورؤساء الأجهزة والشركات والهيئات المشرفة على المشروعات وذلك خلال الاحتفال بعيد تحرير سيناء.

وجاءت المشروعات كالتالي: مبنى الرصد الأمني، مضمار الهجن، قرية التراث البدوي، المستشفى البيطري، بحيرات الأكسدة، نقطة ماهدة الطيور، الحديقة المركزية، مبنى مجلس المدينة الجديد، مدرسة "وي".

كما صدق محافظ جنوب سيناء، على استخراج عدة تراخيص للمستثمرين بالمحافظة علي النموذج المميكن المؤمن وذلك بغرض دفع عجلة الاستثمار والتنمية بالمحافظة بمكتب المحافظ بمدينة شرم اليخ، خلال عر اللواء بدر حسني مدير عام مديرية الإسكان بالمحافظة.