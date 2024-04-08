محافظ الأقصر يستقبل قيادات الكنائس لتقديم التهانى بقدوم عيد الفطر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

استقبل المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اليوم الإثنين، نيافة الأنبا عمانوئيل عياد مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك بالأقصر ووفد من الكنيسة الكاثوليكية لتقديم التهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

ومن جانبه رحب محافظ الأقصر، بالوفد الكنسى، مؤكدًا اعتزازه وتقديره لتلك الزيارات التي تعكس مدى قوة الروابط والمشاعر الأخوية والسماحة الدينية التي تميز المصريين، مشددًا علي روح الوحدة والتآخي والمحبة والتي تشهد على عظمة الشعب المصري ومواجهته للصعاب والتحديات متحليا بروح المواطنة، وحضر مراسم الاستقبال، محمد عبد الفتاح سكرتير عام محافظة الأقصر، وهدى المغربي السكرتير العام المساعد للمحافظة والعميد عمرو حسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ.

كما استقبل محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، القس محروس كرم راعي الكنيسة الإنجيلية بالأقصر، والوفد المرافق له للتهنئة بقرب حلول عيد الفطر المبارك، وقدم وفد الكنيسة الإنجيلية التهنئة للمحافظ، بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، متمنين دوام الأمن والاستقرار للبلاد، وأن يحفظ الله مصر ويديم الوحدة بين أبناء الوطن، وأن تستمر عجلة التنمية والرخاء على مصرنا الحبيبة.

ومن جانبه رحب محافظ الأقصر بوفد الكنيسة الإنجيلية، مؤكداً إعتزازه وتقديره للروابط القوية والمشاعر الأخوية التي تميز الشعب المصري، مؤكدا أن المصريين جميعا شركاء في الوطن ونسيج واحد ويعملون معا للنهوض بالوطن، داعياً المولىٰ عز وجل أن يحفظ مِصْرَنا الغالية وأن ينعُم على شعبها بمزيد من الأمن والأمان والإستقرار والإزدهار في ظل القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.



زيارة القس محروس كرم راعي الكنيسة الإنجيلية بالأقصر



لقاء المحافظ مع القس محروس كرم راعي الكنيسة الإنجيلية بالأقصر



لقاءات قيادات الكنائس لتقديم التهانى بقدوم عيد الفطر المبارك