اليوم السابع
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ضبط 3 أشخاص ينقبون عن الآثار أسفل منزل بالشرابية

الإثنين، 08 أبريل 2024 11:50 ص
ضبط 3 أشخاص ينقبون عن الآثار أسفل منزل بالشرابية حبس - تنقيب عن الآثار
كتب محمود عبد الراضي وأسماء شلبي

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نجحت الداخلية في ضبط 3 أشخاص بالقاهرة لقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب غير المشروع عن الآثار، حيث أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل عقار بدائرة قسم شرطة الشرابية.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف العقار المشار إليه وأمكن ضبط (سائق - له معلومات جنائية ، ونجليه لأحدهما معلومات جنائية) حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار بالعقار ، وعثر بداخله على (حفرة قطرها ٣ × ٣ متر بعمق ٣ متر بداخلها سلك إنارة) ، وبحوزتهم الأدوات المستخدمة فى الحفر والتنقيب ، وبمواجهتهم إعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر داخل العقار المشار إليه بقصد التنقيب عن الآثار بإستخدام الأدوات المضبوطة.







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