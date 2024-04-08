شرم الشيخ تستعد لافتتاح 5 ميادين جديدة بعد تطويرها

شرم الشيخ ـ محمد حسين

انتهت محافظة جنوب سيناء، من إنشاء وتطوير 5 ميادين جديدة بمدينة شرم الشيخ، والتجهيز لافتتاحها، في إطار ما تشهده المدينة من رصف الطرق وتجميل الميادين وتحسين البيئة.

وقال اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، إنه تم إنشاء 5 ميادين بمدينة شرم وهي ميدان أصدقاء البيئة أمام مجلس المدينة، وميدان العِلم أمام المعهد الازهري والمدارس بحي النور، ميدان العدالة أمام المحكمة، ميدان الهضبة بمطلع الهضبة، ميدان دلتا شرم خلف دلتا شرم بمنطقة الهضبة.

وأضاف أنه سيتم الافتتاح أول أيام عيد الفطر المبارك، لافتا إلى أن الأعمال التي تمت في الميادين تشمل أعمال وتماثيل فنية معبرة عن اسم الميدان، وأعمال إنارة أحواض زهور ونجيلة، وأعمال تجميلية.

وتوضح بيانات محافظة جنوب سيناء، أن مدينة شرم الشيخ على خليج العقبة في الجنوب الشرقي لشبه جزيرة سيناء يحدها شمال محمية نبق وجنوبا محمية رأس محمد وتمتد على الشريط الساحلي لخليج العقبة بطول 5.18 كم وتتمتع المدينة بإمكانيات بيئية وطبيعية فريدة ومتنوعة مما يجعلها من أهم المراكز الرئيسية لجذب السياحة الدولية والداخلية، بالإضافة إلى كونها مصيفا ومشتى عالمياً يعشقه محبو الصيد والسباحة والغوص تحت الماء بها أكبر مراكز الغوص المجهزة بأحدث الأجهزة، وقد تم تصنيفها كواحدة من أجمل أربع مدن في العالم لعام 2005، وتتوفر في شرم الشيخ بنية أساسية قوية من المرافق والخدمات وذلك أهل المدينة للفوز بجائزة منظمة اليونسكو لاختيارها ضمن أفضل خمس مدن سلام على مستوى العالم من بين 400 مدينة.

