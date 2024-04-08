اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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سفير فلسطين فى لندن: حصيلة القتلى فى غزة أكبر من المعلن عنه

الإثنين، 08 أبريل 2024 06:00 ص
سفير فلسطين فى لندن: حصيلة القتلى فى غزة أكبر من المعلن عنه غزة
أ ش أ

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 قال سفير دولة فلسطين لدى المملكة المتحدة حسام زملط، إن عدد الأشخاص الذين قتلوا فى قطاع غزة خلال الصراع الدائر هناك والذى تم الإعلان عنه هو أقل من العدد الحقيقي، حيث أنه لا يزال هناك آلاف الأشخاص فى عداد المفقودين.


وأضاف زملط - فى تصريحات خاصة أدلى بها لشبكة "سكاى نيوز" البريطانية فى نشرتها الناطقة بالإنجليزية - "أننا ننتظر الأسوأ لأن هناك الآلاف من الأشخاص ما زالوا تحت الأنقاض وهناك الآلاف من المفقودين".


وكانت وزارة الصحة فى قطاع غزة قد أعلنت مقتل أكثر من 33 ألف شخص فى المنطقة خلال الصراع حتى الآن.







غزة

حرب غزة

الأمم المتحدة

الاحتلال الإسرائيلى



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